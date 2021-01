Politiet ber folk om å holde seg unna isen

– Det er iskaldt i vannet nå. Hvis man går gjennom isen så er det farlig, sier operasjonsleder i oslopolitiet Christer Martinsen.

Det var særlig på isen ved Sørenga, Kadettangen, Kalvøya og Sandvika det var mye folk.

Totalt sju personer gikk gjennom isen søndag, men ingen ble skadet og alle er gjort rede for.

Nå ber politiet folk om å holde seg inna isen i Indre Oslofjord etter alle hendelsene.

– Skal man være på isen nå, skal man vite hva man gjør. Det er nok av eksempler opp igjennom tidene på folk som har mistet livet på den måten, sier Martinsen.

Mange la søndagsturen til isen utenfor Sandvika i Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utrygg is

Både politimannskaper og politibåt rykket blant annet ut til Kalvøya i ettermiddag for å hjelpe folk som hadde gått igjennom isen.

Brann- og redningsetaten rykket også ut.

– Alle har ikke sikringsutstyr eller kunnskap nok om å ferdes på is. Vann kan aldri være helt trygt. Da må kan kunne verifisere at man er på trygg grunn med boreutstyr og lignende, sier Martinsen.

Det var mye folk som gikk på skøyter på Indre Oslofjord søndag. Det bekymrer politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Man har et ansvar selv

Noen av dem som gikk igjennom isen søndag hadde utstyr for å komme seg opp, understreker politiet.

– Men det gjaldt ikke alle. Hvordan de kom seg opp på egen hånd har vi ikke helt oversikt over, sier Martinsen.

Politiet ber derfor folk om å holde seg unna isen på Indre Oslofjord nå.

– Vi har full forståelse for at det er fristende å gå ut på isen, men da må man vite hva man gjør. Man har et ansvar selv, sier operasjonslederen.

Flere personer gikk gjennom isen søndag, men ingen av dem ble skadd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB