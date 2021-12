Tirsdag formiddag gikk kriminalteknikere fra Sør-Øst politidistrikt, med bistand fra Kripos, i gang med å lete etter de fire savnede etter husbrannen i Svelvik natt til mandag.

Nå bekrefter politiet at de har gjort funn av levninger i ruinene etter brannen. De vil foreløpig ikke si noe om alle er funnet.

Fram til nå har en familie på fire, to voksne og to mindreårige barn, hatt status som savnet.

Pårørende er varslet om funnene, ifølge politistasjonssjef Øyvind Aas ved Drammen politistasjon.

Politistasjonssjef Øyvind Aas sier de vil fortsette med etterforskning for å finne årsaken til den tragiske brannen. Foto: Ellen Karin Moen / NRK

– Vi har i dag gjort funn av levninger på branntomten. Vi kan ikke si noe om hvor mange som er funnet eller identiteten deres. Arbeidet vil fortsette utover dagen med mål om å finne alle de omkomne, sier Aas.

Natt til mandag klokken 02.27 ble det meldt om brann i det eldre trehuset på to etasjer. Huset ligger på Berger i Svelvik, helt sør i nye Drammen kommune.

Leter videre etter brannårsak

Den voldsomme brannen preger det lille lokalsamfunnet. Nå vil politiet prøve å finne svar på hva som har skjedd.

– Det vil nok være arbeid som kommer til å pågå i flere dager, sier Aas.

Brannruinene måtte sikres før kriminalteknikerne kunne gå inn. Foto: Vilde Jagland / NRK

Teknikerne hadde ikke mulighet til å ta seg inn i ruinene for å gjøre undersøkelser mandag på grunn av varmen. I tillegg måtte stedet sikres for eventuelle ras.

Politiet opplyser at det i løpet av mandagen ble gjennomført rundspørringer i nærområdet. Dette for å hente inn informasjon som kan hjelpe den videre etterforskningen.

– Vi har alltid et ønske om å oppnå et best mulig resultat, og det er jo å kunne gi et svar. Ikke minst til de nærmeste pårørende som sitter med mange spørsmål. Det er ikke sikkert vi kan gi alle svarene, men vi ønsker å gi så mange som mulig, sier Aas.