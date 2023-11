Politiet bekrefter at Jonas ble skutt – kvinne dømt for salg av våpen til siktet

NRK har tidligere erfart at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble skutt og drept ved ei nytte i Nes i Ådal i august.

Nå bekrefter politiadvokat Odd Skei Kostveit for første gang opplysningene.

– Vi bekrefter at Jonas ble skutt, og at vi går ut ifra at det var med et av de våpnene som dommen omhandler, sier Kostveit til NRK.

Han vil ikke kommentere om de har beslaglagt et av dem eller hvilket det var.

I Buskerud tingrett sa en kvinne i 20-åra at hun hadde solgt et våpen til en av de siktede for drapet på Jonas Aarseth Henriksen, den såkalte Noresund-mannen, skriver VG.

Ser våpnene i sammenheng

Kostveit bekrefter at de ser disse våpnene i sammenheng med drapssaken, og at kvinnen har vært interessant i etterforskningen.

– Hun har forklart seg, og da har vi funnet ut at hun har vært i kontakt med en av de siktede, sier Kostveit til NRK

Han sier det fremdeles gjenstår en del etterforskning.

– Det vi nå jobber med, er hvem som utførte selve drapet. Det er hovedspørsmålet og hovedoppgaven vår. Så er det fremdeles å avklare hvem av de som ikke utførte selve drapet som eventuelt kan ha medvirket, og til hva.

Hovedteorien til politiet skal være at 32-åringen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger.

privat Jevnaker-mann (35) Status: Pågrepet i Jevnaker 3. oktober.Siktet for drap eller medvirkning til drap, og er varetektsfengslet i to uker. Erkjenner ikke straffskyld. 35-åringen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet. Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Var varetektsfengslet for to uker, som 5. oktober ble forlenget med fire nye uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.

– Føler meg naiv

Kvinnen møtte i Hokksund tingrett, siktet for brudd på våpenloven. Hun hadde på forhånd varslet at hun ville legge alle kort på bordet, og saken ble ført som tilståelsessak.

Der fortalte hun at hun solgte et våpen til den såkalte Noresund-mannen.

Kvinnen ble pågrepet i midten av oktober. I retten fredag beskrev hun den drapssiktede Noresund-mannen som en nær venn. Han var ifølge henne interessert i to våpen hun hadde arvet. Han skal også ha spurt etter ammunisjon, som hun fant fram.

– Jeg føler meg nå naiv og dum som følte at han sto meg nær, sier kvinnen til VG.

NRK har fått tilgang til dommen fra Hokksund tingrett, hvor det står at hun solgte to skytevåpen og ammunisjon for 15.000 kroner til 32-åringen i Jonas-saken.

Hun er dømt til fengsel i 30 dager.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap. Fire av dem sitter varetektsfengslet, mens en av dem ble løslatt for et par uker siden.