– Dette var en svært alvorlig voldshendelse. Det er ubegripelig at politiet ba meg slette viktig bevis, sier Morten Thoresen.

I slutten av mars filmet han et basketak i Fredrikstad sentrum. Thoresen reagerte på at en vekter plasserte kneet sitt mot en manns bryst og hals.

Et lignende grep ble brukt av politiet i hendelsen hvor George Floyd døde under en pågripelse i USA i 2020.

Morten Thoresen filmet hendelsen – og ble bedt om å slette videoen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Politiet kom raskt til stedet. En politimann tok tidlig kontakt med Thoresen.

– Det kom en politimann bort til meg og tok tak i telefonen min med makt. Han ba meg om å slette innholdet, beskriver han.

Thoresen fanget også deler av dialogen med politiet på film.

Thoresen filmet i syv minutter. De siste 15 sekundene viser hvordan politiet ber ham om å slutte og filme, og slette videoen. NRK har fordreid lyden. Du trenger javascript for å se video. Thoresen filmet i syv minutter. De siste 15 sekundene viser hvordan politiet ber ham om å slutte og filme, og slette videoen. NRK har fordreid lyden.

Han sier politimannen ble fysisk da han ikke fulgte oppfordringen om å slette videoen.

– Han tok et røft tak og dro meg bort til politibilen og gjentok at jeg skulle slette den. Jeg spurte på hvilket lovgrunnlag han hadde rett til å si at jeg skulle slette den.

Politiet gikk senere ut i media og etterlyste video og bilder fra vitner til hendelsen.

Bekrefter etterforskning

Thoresen anmeldte både vekterselskapet og politiet.

Nå skal politiets oppførsel under hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Riksadvokaten har i dag rutinemessig blitt varslet.

– Vi har vurdert den informasjonen vi har fått, og funnet ut av det grunn for å starte etterforskning i saken, sier etterforskningsleder Liv Øyen.

Etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, Liv Øyen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun sier at de vil se på alle sider av saken, men ønsker ikke si noe om etterforskningsskritt.

– Jeg kan ikke kommentere en enkeltsak som akkurat er mottatt hos oss. Det må vi komme tilbake til ved et senere tidspunkt.

Visepolitimester Geir Solem i Øst politidistrikt bekrefter meldingen fra Spesialenheten.

– Vi er kjent med at den aktuelle saken er til etterforskning hos Spesialenheten, og kan av den grunn ikke kommentere den ytterligere, sier Solem.

Stortingsrepresentant: – Viktig at politiet kjenner reglene

Etter at NRK skrev om basketaket i Fredrikstad og hvordan politiet ba Thoresen om å slutte å filme, sendte stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik (V) et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Thorsvik er glad for at Spesialenheten nå tar saken inn til etterforskning.

– Det er veldig viktig at politiet kjenner til reglene. Vi har ganske klare dommer som forteller oss at det er lov å filme. Det er ikke noe man kan hindre, sier Thorsvik.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener det er riktig at Spesialenheten å etterforske politiet – og at filming er med på å sikre tillit hos folk. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Hun håper en etterforskning som dette vil gi flere politidistrikt en klar indikasjon på hva som er lov eller ikke.

– Filming på offentlig sted er med på å sikre at politiet ikke misbruker makt. Det å nekte filming vil gå utover tilliten folk har til politiet.

Justisministeren har svart at hun har tillit til politiet og deres kunnskap om filming i det offentlige rom.

– Dersom enkelttilfeller viser sviktende kunnskap eller vurderingsevne, forutsetter jeg at dette blir fulgt opp med adekvate tiltak, skriver Emilie Enger Mehl i sitt svar til Thorsvik.

Vekterselskapet som var involvert i basketaket, er også anmeldt.

– Saken er fremdeles under etterforskning, og håper at vi får oversendt saken til påtalemessig vurdering om ikke altfor lang tid, sier etterforskningsleder i Fredrikstad-politiet, Geir Willadsen.