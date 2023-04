Han ble skadet av en politihund under pågripelsen, opplyser politiet til NRK. Ifølge operasjonsleder Trond Egil Groth pågår det nå en kartlegging for å se om andre enn mannen som angrep politiet med kniv, er skadet.

– Foreløpig har vi ikke kommet over andre som er skadet, men vi har sperret av hele området og det foregår en massiv etterforsking på stedet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til NRK.

– Vet dere hvorfor han hadde kniv?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Det er det vi jobber med nå, etterforske det som har skjedd og foranledningen til det som har skjedd.

Mannen er ifølge Groth lettere skadet.

– Kom med svær kniv

Vitnet Sivert Skui var på treningssenteret i nærheten da han så mange politibiler. Så begynte dramaet.

– Jeg ser en mann med kniv som går mot politiet. Politiet rygger unna og skyter flere skudd i bakken. Han begynner å knivstikke bilen, altså dekkene på bilen, og vinduet, forteller Skui til NRK.

Et annet vitne bekrefter overfor NRK at mannen stakk hull i dekkene på to biler, og forsøkte å angripe politiet.

Skui mener politiet så forsøkte å kjøre på mannen med politibilen flere ganger. Mannen skal ha reist seg etter å ha blitt påkjørt. Groth ønsker ikke å kommentere om politiet kjørte på mannen, men sier politiet pågrep mannen «med de midlene de hadde til rådighet».

– Etter hvert kom også flere politibiler, hundepatrulje og litt forskjellig. Så til slutt får de kontroll på han.

Mannen skal ha gått kledd i baggy klær, og Skui sier han så aggressiv ut. Han beskriver kniven mannen bar som «svær» – som en machete eller en kjøkkenkniv.

Skui mener det tok fem-ti minutter før mannen var pågrepet. Ifølge han begynte dramatikken rundt 17.40.

Velferdssjekk

Politiet var på stedet for å bistå helsevesenet med en såkalt velferdssjekk av mannen da hendelsen fant sted.

Området er nå sperret av, og politiet foretar vitneavhør.

– Ved vår ankomst ble patruljen møtt av en mann, meget pågående, med en kniv høyt hevet. Så patruljen måtte trekke seg tilbake og bruke stemme og andre hjelpemidler for å roe mannen ned, sier operasjonsleder Groth.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Avfyrte skudd

Mannen slapp ikke kniven, og politiet måtte skyte varselskudd mot ham. Groth sier politiet brukte politihund og pepperspray for å pågripe mannen.

Han pådro seg skader da tjenestehunden holdt ham fast til polititjenestepersoner fikk kontroll på ham. Ifølge en melding politiet har skrevet på Twitter, framstår mannen lettere skadet.

– Han er lokal og i beskjeden grad kjent av oss. Han fremstår lettere skadet. Vi undersøker nå hans leilighet, foretar rundspørring, sikrer «åstedet» og avhører vitner. Ingen andre er skadet, opplyser politiet like etter klokken 19.

Politiet har foreløpig ikke varslet Spesialenheten om saken.

– Vi har varslet mange aktører i denne saken, og jeg tenker ikke vi skal gå ut i media med alle de vi har varslet, sier Groth.