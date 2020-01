– Jeg har hatt dette hengende over meg så lenge. At jeg ble anmeldt av politiet for hatkriminalitet, med hele pressekorpset på slep, er helt vanvittig, og det har plaget meg litt, for det er ikke noe det er hyggelig å bli assosiert med, sier Ole-Petter Madland til NRK.

Byggmesteren mente at teksten «Utfører ælt i negerærbe!» kun var humoristisk ment og ikke rasistisk.

Saken skapte sterke reaksjoner i sosiale medier. Flere kritiserte politiets ressursbruk, mens politiet på sin side forsvarte seg med at de kun hadde brukt 35 minutter på saken.

Madland ble anmeldt for et grovt, straffbart forhold av Espen Valsgård, leder for politiets forebyggingsenhet i Indre Østfold.

– Selv om noen kanskje ikke synes dette er så ille, så må man prøve å sette seg inn i situasjonen til dem dette kan ramme. Vi mener at dette er en rasistisk uttalelse. Det er noe vi er nødt til å ta tak i, uttalte Valsgård til NRK i november 2018.

NRK fikk ikke tak i Valsgård fredag ettermiddag.

Oppfyller ikke beviskravene

Etter at politiet har brukt ett år og to måneder på å vurdere saken, har den nå blitt henlagt. Madland reagerer på tiden det har tatt å få et svar på anmeldelsen.

– Det er ille, dessverre. Å bruke så lang tid på en sak som dette, det gir bare dårlige signaler, sier han.

Madland sier til NRK at han fjernet klistremerket få dager etter at han ble anmeldt av politiet.

Politiadvokat Sofie Wirum Sæter har vært jurist på saken. Hun forteller at saken er henlagt fordi den ikke oppfyller det strenge beviskravet i strafferetten.

– Etter en konkret og grundig vurdering av den aktuelle saken har man kommet til at vilkårene for straffeskyld ikke er oppfylt, og saken ble således henlagt.

Hun beklager samtidig tidsbruken, og har forståelse for den belastningen det har medført.

Det var dette klistremerket bakpå firmabilen til Ole-Petter Madland som førte til at han ble anmeldt. Foto: Jonas Borge Svendsen/NRK

– Rasistisk

Andre nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter sa til NRK i november 2018 at han ikke trodde Madland var rasist, og at han forsto at byggmesteren hadde forsøkt en humoristisk vri på sin markedsføring.

Han mente likevel det var vanskelig å akseptere humor som gikk på bekostning av minoriteter og utsatte grupper.

– Det byggmesteren har gjort, er nemlig rasistisk. Humoren er på andres bekostning. I tillegg synes vi begrepet «negerarbeid» er problematisk på flere plan. Det er nedlatende til enkelte jobber og samtidig nedlatende overfor afrikanere, uttalte han til NRK.

Kohn deltok også i en debatt om saken i Dagsnytt 18, sammen med Valsgård i politiet og fagdirektør Anine Kierulf ved Norges institusjon for menneskerettigheter: