En mann som ble funnet død på søndag er obdusert, og det er funnet spor av metanol i kroppen. Det opplyser politiet i en pressemelding i kveld.

Politiet sier at dødsårsaken ikke er sikker, men han har oppholdt seg på samme sted som personen som ble behandlet for metanolforgiftning på sykehus i helgen.

Anne Alræk Solem i oslopolitiet. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det fremkom informasjon om at det var en relasjon mellom avdøde og personen som behandles på Ullevål sykehus. De hadde vært sammen i en leilighet fredag ettermiddag og kveld, sier Anne Alræk Solem, leder av etterforskningsseksjon drap ved Oslo politidistrikt, til NRK.

Personen som var innlagt på sykehus kom inn med alvorlige skader, men skal være på bedringens vei, ifølge politiet.

Dette er metanol Ekspandér faktaboks Metanol er en giftig alkohol. Det er vanskelig å skille metanol og etanol.

Metanol er en fargeløs, lett brennbar væske med svak og stikkende lukt. Det er derimot vanskelig å kjenne lukten om det er blandet i andre væskeblandinger.

Metanol brukes blant annet i industri. Det brukes også som løsemiddel og kan være i bilprodukter og i drivstoff til modellkjøretøy.

Metanol kan finnes i «smuglersprit».

Hvis man har drukket metanol kan det føre til alvorlige symptomer og død. Det kan ta noe tid før symptomene oppstår.

Dersom man er forgiftet med metanol må man ha rask og riktig behandling.

Symptomer på forgiftning med metanol er blant annet slapphet, hodepine, synsforstyrrelser, rask pust og tungpusthet.

Ved alvorlig forgiftning kan man få kramper, pustestans, hjertestans eller havne i koma. Kilde: Helse Norge

Fire personer drakk sammen

– Vi har jobbet intenst med informasjonsinnhenting og har fått på det rene at det er fire personer som har drukket alkohol sammen på fredag. Vi har kommet i kontakt med en av de to siste. Personen er advart i dag og satt i kontakt med helsevesen slik at vedkommende blir testet og får medisinsk oppfølging, sier Solem.

Politiet jobber med å komme i kontakt med den siste av de fire som var samlet.

– Vi undersøker altså om ytterligere to personer kan ha fått i seg metanol, sier Solem.

I tillegg jobber politiet med å finne ut hvem som har produsert metanolen.

– Vi ønsker å finne ut hvor alkoholen kommer fra, og det jobber vi intenst med, sier Solem.

Advarer mot å kjøpe «ukjent» sprit

Politiet sier de går ut med denne informasjonen for å hindre at andre blir skadet av farlig metanolholdig sprit.

«Politiet advarer publikum på det sterkeste mot å kjøpe sprit og alkohol fra ikke legale forhandlere eller privatpersoner. Dersom spriten er tilsatt metanol kan den være dødelig», skriver de i pressemeldingen.

– Vi understreker at forgiftningen knyttes til én hendelse. Politiet har ikke opplysninger om flere hendelser, men vi vil informere fordi vi er redd for at det kan være mer metanolholdig sprit i omløp.

– Vi advarer publikum på det sterkeste mot å kjøpe sprit og alkohol fra ikke legale forhandlere eller privatpersoner. Det kan være dødelig.