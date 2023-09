Politiet har gjort undersøkelser etter overdosedødsfallet i Halden.

Nå er en person siktet for salg og oppbevaring av narkotika. Han er ikke siktet for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre.

– Basert på opplysninger i vitneavhør og undersøkelser politiet har gjort så er det en person som nå er siktet for oppbevaring av narkotiske piller, sier politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig til NRK.

En person er siktet for å ha solgt piller etter at en mann døde av overdose i Halden. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Lørdag ble tre menn funnet bevisstløse på en adresse i Halden sentrum. En person ble senere erklært død på stedet.

De to andre skal være utenfor livsfare.

Nå er en mann siktet for å ha solgt illegale piller til mennene.

Politiet gjennomfører avhør av siktede tirsdag kveld.

Advarer mot farlige piller

Samtidig advarer nå politiet mot en potensielt farlig pille etter overdosedødsfallet.

Piller av den samme typen har blitt funnet på en annen adresse enn åstedet.

– Vi frykter at disse pillene er i omløp og at de kan være farlige, sier Kjellesvig.

Pillene politiet advarer mot er små og hvitaktige, rundt 9 millimeter i diameter, og er ruglete i kanten.

De er ikke stemplet, har ikke delestrek og kommer ikke i blisterpakning.

Politiet antar derfor at pillene ikke er legalt og profesjonelt fremstilt. De selges trolig som Xanax.

Politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig advarer mot at det kan være farlige piller i omløp. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Det er opplysninger fra vitner som sier at det er solgt som Xanax. Men det er ingenting som verifiserer det per nå, i og med at det ikke er analysert, sier politiadvokat Kjellesvig.

Kjellesvig i politiet understreker at det ikke er kjent hva slags virkestoff pillene inneholder.

– Vi har ikke fått svar på prøver som kan fortelle hvilket virkestoff pillene inneholder. Vi ønsker likevel å advare da vi anser farepotensial til å være til stedet.

Flere har oppsøkt sykehuset

De siste dagene har det kommet flere pasienter til sykehuset Østfold med mistanke om mulig inntak av Xanax.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver ved sykehuset Anne-Grete Melkerud.

– Prøver er analysert i sykehuset, og flere prøver er sendt til rettsmedisinsk analyse i Oslo. Vi kan ikke si når prøvene er ferdig analysert, skriver Melkerud i en e-post.

Det har også vært en økende forekomst av forgiftninger.

– Den siste uken har vi sett en økning i antall pasienter med alvorlige forgiftninger. Men det er for tidlig å konkludere med at dette er en økende trend, skriver Melkerud.

Funnet bevisstløse

Lørdag rykket nødetatene ut til en adresse i Halden sentrum. Da politiet kom frem fant de tre bevisstløse personer.

Alle menn i 20-årene.

En mann ble bekreftet omkommet på stedet.

De to andre ble fraktet til Sykehuset Østfold med ambulanse.

Det var en kvinne i 20-årene som varslet politiet om hendelsen. I avhør har hun forklart at hun la seg til å sove etter å ha deltatt på et nachspiel.

– Da hun våknet var det tre bevisstløse menn i leiligheten, sa politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig til NRK mandag.

Kvinnen har status som vitne i saken.