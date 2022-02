Det bekrefter Spesialenheten for politisaker til NRK onsdag.

Politimannen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Strafferammen er fengsel i seks år.

Mannen hadde en lederstilling i politiet. Flere av hendelsene han nå er tiltalt for skjedde ute på patrulje.

Mannen fikk sin kvinnelige kollega til å masturbere ham.

– Alt skjedde etter han hadde tatt frem penis og med forutgående spørsmål om hun kunne kjenne på hans erigerte penis eller suge ham, står det i tiltalen.

I tiltalen står det også at kvinnen skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ville, men at mannen fikk henne til å gjennomføre masturbasjon.

– Forberedt på at han ikke ble trodd

Mannens forsvarer, Gry Berger, opplyser til NRK at mannen ikke erkjenner straffskyld. Han oppfattet forholdet mellom seg og kvinnen som først flørting, som deretter utviklet seg.

Forsvarer Gry Berger. Foto: Privat

– Han var forberedt på at han ikke ble trodd, men har en annen oppfatning av hendelsen. Min klient oppfattet dette som noe de var enige om, sier Berger.

To av hendelsene skjedde i en patruljebil, mens den tredje skjedde i garasjen på en politistasjon. Berger sier mannen ikke har kommentarer til at bilen ble brukt.

– Han er svært lei seg, og hatt en veldig vanskelig tid, sier forsvareren.

Kvinnens bistandsadvokat, Eva Frivold, forteller om en svært preget klient nå som det er tatt ut tiltale i saken.

– Det har vært en belastende sak hele tiden, både det hun har gjennomgått og anmeldelse. Hun har blandede følelser til at det nå tas ut tiltale, sier advokat Frivold.

Bistandsadvokat Eva Frivold. Foto: Sissel Annett Myklebust/NRK

Henlagte forhold

Spesialenheten ble varslet om mannen i januar i fjor. Den politiansatte var mistenkt for å ha krenket flere kolleger.

Noen av forholdene lå flere år tilbake i tid, mens andre skal ha skjedd like før Spesialenheten ble koblet inn. Mannen ble umiddelbart suspendert fra stillingen.

Terje Nybøe er øverste sjef for enheten. Han ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK.

Terje Nybøe er øverste sjef for Spesialenheten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Sakskomplekset omfatter ytterligere fornærmede, men disse forhold er henlagt både etter bevisets stilling og som strafferettslig foreldet, skriver Nybøe i en pressemelding.

Spesialenheten har i oppdrag å etterforske straffbare forhold som handler om ansatte i norsk politi og påtalemyndighet.