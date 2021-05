– Politiet fikk melding fra flere vitner om at det var hørt tre skudd i området Olaf Ryes plass. På stedet har vi gjort funn av tomhylser. Vi avhører vitner som har observert hendelsen, der vi per nå ha indikasjoner på at det er skutt i lufta. Det er ikke noen forutgående trusselsituasjon som vi vet om per nå, sier innsatsleder Erling Olstad til NRK.

Ved trikkestoppet forteller vitner at en rød bil kjørte opp gata og at det ble skutt opp i lufta.

– Vi jobber med aktivt søk etter en rød Berlingo som har kjørt fra stedet som er særdeles interessant for politiet, sier Olstad.

Innsatsleder Erling Olstad. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Så det er skutt fra en bil?

– Det er fra vitneobservasjoner å langt at vi er av den oppfatningen. Men som sagt er det veldig tidig. Vi gjør vitneavhør av flere, sier Olstad.

På gata ligger det tomhylser. Politiet har så langt ikke funnet skadde personer.

– Kan du si hvor store ressurser som brukes nå?

–Vi benytter de ressursene som er nødvendig for å kartlegge hvor denne røde Berlingoen har kjørt hen. Så vi har aktive enheter i søk etter den. Samt at vi etterforsker på åstedet her. Og vi jobber videre på etterretningssiden med tanke på hva vi skal jobbe videre med.

Bevæpnet politi på Olaf Ryes plass i Oslo. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Operasjonsleder Magne Olsvold bekrefter overfor NRK at politiet er på stedet etter at de fikk meldinger om høye smell rundt klokka 20.15 på fredag kveld.

Olsvold sier at politiet tar høyde for at det er avfyrt skudd, og at det er derfor politiet er bevæpnet.

– Nå er vi der, sikrer oss det som kan være av tekniske bevis og snakker med folk på stedet fra folk som kan ha sett eller hørt noe der oppe, sier Olsvold til NRK.

Han sier politiet foreløpig ikke har funnet kulehull eller andre merker etter skudd.