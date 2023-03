Til Drammens Tidende sier politiet at trusselen settes i sammenheng med bråket rundt bønn i skoletiden.

Trusselen var rettet mot rektors kontor, og i meldingen står det at det skulle foregå en lynsjing på Drammen videregående skole klokken 12.00.

– Politi og vektere skal være på skolen for å være synlige og som et forebyggende tiltak, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Politiet fikk først vite om trusselen i går.

Rektor: – Jeg opplever ikke at det er utrygt

Rektor ved Drammen vgs., Hanne Hagby. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Det er sånn at når vi får den type trusler, så har vi rutiner på hvordan vi håndterer det. Og en av de rutinene er å ta kontakt med politiet, sier rektor Hanne Hagby til NRK.

Hun forteller at hun ikke har følt på uro i forbindelse med trusselen.

– Nei, jeg er ikke så veldig utrolig av meg sånn. Men det er jo sånn at man må ta ting på alvor, når den typen trusler kommer, sier Hagby og legger til:

– Men jeg har vært på skolen i dag og jeg har gått rundt. Jeg opplever ikke at det er noe utrygt på skolen.

Politi på plass utenfor Drammen videregående skole. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Ville begrense bønn i skoletiden

Det var på mandag NRK fikk tips fra flere elever om et innlegg som ble lagt ut på skolens nettside.

I innlegget fra rektor stod det:

«Det er nå ramadan for våre muslimske elever. I den forbindelse er det økt fokus på bønn. Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning.

Jeg vil også presisere at beinstrekk er undervisningstid og skal ikke brukes til bønn. Det er viktig at alle føler seg inkludert på skolen, også troende muslimer, men det er likevel ikke en aktivitet som skal tas i undervisningstiden.»

Innlegget ble senere slettet.

Drammen videregående skole. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Fått mange tilbakemeldinger

Både politiet og skolen setter trusselen i sammenheng med mandagens bråk.

Rektor Hagby sier det er veldig lett å henge seg på slike innlegg på Jodel.

– Jeg får veldig mange meldinger, på alle plattformer, som er direkte på meg som person. Som jeg tenker ikke hører hjemme i denne sammenhengen i det hele tatt, sier Hagby.

– Det har vært helt overveldende egentlig, legger hun til.

Hun understreker at hun også har fått en del positive tilbakemeldinger, men at dette er snakk om direkte sjikane på henne som person.

– Jeg tar for eksempel ikke telefoner uten at jeg kjenner avsender. Det er sånne ting. Jeg synes det er trist at det er sånn, sier hun.

Hun sier allikevel at de står sammen om dette på skolen, og at elevene har oppført seg upåklagelig hele uka.

– Det har vært god stemning. Jeg opplever at det har roet seg, sier Hagby.