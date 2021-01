Personer kan ha gått gjennom isen

Nødetatene er på vei til Fornebu og Koksabukta i Bærum etter melding om at to personer kan ha gått gjennom isen. Det søkes nå i bukta med redningsmannskaper. Foreløpig skal det ikke være funnet noe råk som er forenlig med at noen kan ha gått gjennom.