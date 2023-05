Pårørende er varslet, ifølge politiet.

Ulykken skal ha vært en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil like sør for Liodden i Nesbyen.

Riksvei 7 er foreløpig stengt forbi ulykkesstedet.

Politiet har gjennomført sine undersøkelser, og berging av kjøretøy er i gang, så veien forventes å åpnes igjen snart.

Trafikk som skal til og fra Gol kan kjøre fylkesvei 51 via Golsfjellet, eller E16 via Fagernes og Hønefoss. Det er også mulig å kjøre fylkesvei 40 gjennom Numedal.



Trafikk fra Oslo mot Vestlandet kan kjøre E16 via Fagernes og Filefjell.