Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En innbygger i Vestby som testet seg på Gardermoen etter utenlandstur fikk positivt prøvesvar – på toget. Innbyggeren viste seg å ha den brasilianske varianten.

Personen gikk rett i isolasjon ved ankomst til kommunen.

Alle som kommer til Norge må ta koronatest på Gardermoen – men de trenger ikke vente på resultatet. På flyplassen får de beskjed om at det kan ta opp til to timer før svaret er klart, og de aller fleste velger da å reise hjem.

Vestby-innbyggeren er informert om at NRK skriver saken, men vil ikke selv uttale seg.

– Minste vi kan forvente

Når du venter på testsvar skal du i karantene. Og FHIs egne regler sier at de som skal i karantene må bruke munnbind på vei til karantenestedet. Men det er ikke noe forbud mot å ta kollektivtransport.

Ordfører i Ap Tom Anders Ludvigsen (Ap) reagerer kraftig på innreisereglene. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Jeg må si at jeg reagerer på dette. Du kommer utenlands fra og er pålagt å ta en prøve ... men så får du bare dra videre uten at resultatet har kommet. Og kan da sette deg på buss og tog. Det syns jeg ikke er helt greit, sier Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

Han understreker at det er reglene han reagerer på, og at den smittede innbyggeren har fulgt dem. Men de må endres, mener han.

– Når vi stenger skoler og barnehager og lever under så strenge tiltak, er vel det minste vi kan forvente at de som reiser inn til landet ikke kan forlate flyplassen før de har fått svar, sier han.

Smittet familie tok tog og buss

– For oss var det overraskende å høre at folk kan oppføre seg som friske til de er hjemme. Da blir det jo ingen reell stopp i innreise, sier Ås-ordfører Ola Nordal (Ap).

Kommunen opplevde nylig det samme som Vestby. En familie på tre ankom tidligere i mars fra utlandet og tok test på Gardermoen. De forlot flyplassen og reiste hjem. På toget fikk de beskjed om at alle var smittet.

– Myndighetene har vært veldig fornøyd med at man har innført hurtigtester ved innreise. Når det er en risiko for at de som kommer har de ekstra smittsomme variantene ville jeg forventet at det ble stoppet og fanget opp på Gardermoen, sier ordføreren.

Ordfører Ola Nordal (Ap) er oppgitt over at reisende til Gardermoen kan dra før de har fått svar på testen. Foto: IVAR OLA OPHEIM

Han får støtte fra kommuneoverlege Sidsel Storhaug.

– Dette er helt fryktelig. Det er håpløst at Gardermoen sender folk av gårde på kollektivtransport, sier hun.

Familien er informert om at NRK omtaler saken, men vil ikke uttale seg.

Har ikke lov å holde igjen noen

Det er Ullensaker kommune som har hatt ansvar for å gjennomføre testingen på flyplassen. De har ikke lov til å holde passasjerene igjen etter at testen er tatt.

– Vi har ikke hjemmel til å holde igjen noen etter koronatest, og vi følger prosedyrer som er godkjent av Helsedirektoratet, sier Peder Anker, lege ved teststasjonen på Oslo Lufthavn.

– Skulle de befinne seg på vei hjem får de uansett beskjed om å bruke munnbind, holde god avstand og oppsøke isolasjon så raskt som mulig, sier Anker.

De som velger å vente og fortsatt er på flyplassen når prøvesvaret kommer, blir fraktet til isolasjon med egen transport.

Fredag hadde regjeringen pressekonferanse der de kom med innstramminger. En av dem er at de som kommer fra ferie i utlandet må på karantenehotell.

– Har ventet lenge

Det burde ha kommet før, mener Nordal. Både han og flere andre ordfører har ventet på tiltak.

– Vi har hatt gjentatte tilfeller av at folk som har vært i utenlandsreise har blitt syke og testet positivt. Hele året har det kommet smittetilfeller fra utenlandsreiser, og vi har ventet på kraftigere tiltak for å bremse det, sier han.

Både Nordal og kommuneoverlege Storhaug reagerer også på at det er en del unntak fra karantenekravet. For dem som kommer i forbindelse med jobb, eller som har fast bolig i Norge, trenger for eksempel ikke vente på karantenehotell. De kan gjennomføre karantenen hjemme.

– Hvorfor gjør de det? Jeg skjønner ingenting av unntakene, sier en tydelig provosert kommuneoverlege.

På pressekonferansen fredag endret regjeringen regelverket slik at de som returnerer til Norge etter unødvendig fritidsreise til utlandet må oppholde seg på karantenehotell.

De får ikke sjekke ut før tidligst frem til negativt svar på test, tatt minst tre dager etter ankomst. Disse reglene trer i kraft natt til onsdag 17. mars.

Det er fortsatt noen unntak for dem som har vært på nødvendige reiser.

– Veldig strengt

Men helseminister Bent Høie mener likevel tiltakene er veldig inngripende.

Helseminister Bent Høie mener Norge har gjort mye for å minske importsmitte. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er nok ikke mulig å stoppe importsmitten helt, vi kan ikke hermetisk lukke grensene. Men det er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for smitte. Jeg regner også med at mange tenker at dette vil vi ikke, og derfor unngår å reise, sier Høie på spørsmål fra NRK om hvorfor ikke tiltakene er innført før.

Han legger til at Norge har gjort mye for å minske importsmitte.

– Norge er nok landet i Europa med de strengeste innreisereglene, sier Bent Høie.

Helsedepartementet har blitt spurt om hvorfor folk ikke holdes i karantene til svaret kommer. Dette svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc:

«Ved positivt testsvar bør kommunene organisere smittevernfaglig forsvarlig transport til hjemmet eller til egnet oppholdssted, dersom de som har fått positivt testresultat ikke kommer seg hjem i eget kjøretøy. Kommunenes utgifter til hjemtransport for kommuner med teststasjoner på grensen, dekkes over tilskudd forvaltet av Hdir.»