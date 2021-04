Person knivstukket i Oslo

Politiet i Oslo er med flere patruljer i Ålesundgata og i området rundt hvor knivstikkingen skal ha skjedd. Gjerningspersonen skal ha løpt fra stedet.

Politiet jobber med å lokalisere nøyaktig åsted. De undersøker aktuelle steder rett i nærheten, blant annet en leilighet.

– Det er ikke sikkert det er et åsted, men vi har grunn til å tro at det er et åsted eller at fornærmede eller mistenkte kan ha vært til stede der forut for hendelsen, sier innsatsleder på stedet Tom Berge til NRK.

UNDERSØKER LEILIGHET: Innsatsleder Tom Berge opplyser at de holder på å lokalisere nøyaktig åsted. Deriblant undersøker de en leilighet. Foto: Frikk Hellvik

Det ble først meldt om at hendelsen skal ha skjedd på åpen gate, men det er altså ikke sikkert. .

Tilstanden til fornærmede er alvorlig, men ikke kritisk. Vedkommende er kjørt til Ullevål sykehus.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli opplyser til NRK at de tror ikke hendelsen er tilfeldig vold. De antar at det er en relasjon mellom offeret og gjerningsmannen.

– Vi er ute med flere patruljer og søker fortsatt etter gjerningspersonen som skal være en mørkhudet mann med blå klær, sier Stokkli.

BJØLSEN: Hendelsen skal ha skjedd på Bjølsen.

Tre knivhendelser siste døgnet

Det har også vært to andre knivhendelser i hovedstaden det siste døgnet.

Først rykket politiet ut til Dælenenggata ved Carl Berner etter å ha fått meldinger om en trusselsituasjon. Der fikk politiet kontroll på en person som er mistenkt for å ha truet en annen med kniv inne i en leilighet.

Mens politiet var der, fikk de melding om en mann som gikk med en stor kniv i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Politiet fikk kontroll på ham uten at noen ble skadd.

– Det er ingen sammenheng mellom de to sakene, men vi var jo like ved, så vi var raskt på plass, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Cathrine Silju