Person drept i Bærum

En person er siktet for drap etter at det ble funnet en livløs person på Gjettum i Bærum like etter klokken 3.30 natt til torsdag.

Senere opplyste de at det var kontroll på en mistenkt. Krimvaktleder Kjersti Myhre i Oslo politidistrikt bekrefter at personen som ble funnet livløs, er død.

– Det er gjort funn av en død person på en utendørs adresse i Bærum. Undersøkelser på stedet tyder på at fornærmede er utsatt for noe kriminelt, sier hun.

Det er en relasjon mellom avdøde og siktede, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilken relasjon de har.

Politiet ønsker heller ikke å gå i detalj på alder og kjønn, men bekrefter at begge parter er eldre enn 18 år.

– Men på bakgrunn av den informasjonen vi har, kan vi si at avdøde ikke var et tilfeldig offer, sier Myhre.

Det foregår nå full teknisk og taktisk etterforskning på stedet.

– Vi har krimteknikere der, og foretar blant annet rundspørring og sikring av elektroniske spor, sier Myhre.