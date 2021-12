Person død etter å ha havnet under snøfreser i Oslo

Politiet meldte om ulykken i 10.00-tiden tirsdag morgen.

Ifølge politiet har en person havnet under en traktor-snøfreser.

Politiet vet ikke om noen har sett ulykken, men det var en nabo som ringte inn til politiet.

– Vi fikk melding av en nabo til hendelsen, som så at det lå en person under en sånn traktor-snøfreser, sier Per Ivar Iversen, operasjonsleder i Oslo-politiet.

Nødetatene var raskt på stedet.

– Når de kommer frem ligger det en person under en sånn liten brøyte-traktor. Nødetatene jobber iherdig for å få frigjort vedkommende, men må dessverre konkludere med at personen er død, sier innsatsleder i Oslo-politiet, Svend Bjelland.

Ulykken skjedde på Hovseter i Oslo. Foto: Fouad Acharki / NRK

Politiet jobber nå med å kontakte de pårørende. De er ennå ikke varslet.

Alle nødetatene er fortsatt på stedet der ulykken skjedde. De vet ennå ikke årsaken til ulykken.

Politiet jobber også med å finne ut om noen kan ha sett ulykken.

– Vi jobber også med teknisk sikring av spor, sier Bjelland.

Det er et stort område som er sperret av etter ulykken.

Det har snødd mye i Oslo de siste timene, brøytemannskaper har vært ute i den forbindelse.