– Jeg oppdaget det tilfeldig.

Tidligere FrP-profil Per Sandberg eier Grand Hotel i Halden sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Rundt klokken halv sju lille julaften fikk de julebesøk av en tyv.

– Han har revet ned et overvåkningskamera i bakgården, tatt seg inn et avløpsrør og videre inn et vindu i andre etasje, sier Sandberg til NRK.

Tyven ble etterhvert til en resepsjonist og tok i mot gjester, ifølge den tidligere statsråden.

– Det var jo veldig smart å stille seg opp foran et overvåkningskamera før han rev det det. I tillegg lekte han resepsjonist lenge, ler Sandberg.

Tyven tok seg inn på dette hotellet i Halden, men fikk ikke med seg så mye. Foto: Johnny Larsen

Politiet: – Vet hvem det er

Operasjonsleder Henrik Larsen sier til NRK at de er kjent med hendelsen i Halden, og at patruljen som møtte Sandberg har fått den informasjonen de har behov for.

– Patruljen på stedet har sett på bildene og kjenner igjen mistenkte. Vi har en navngitt person mistenkt, sier Larsen.

De har ikke fått kontakt med mannen som er mistenkt.

– Det skjedde noe annet trafikalt som gjorde at vi måtte omprioritere mannskapet.

Sandberg er fornøyd med hjelpen han fikk fra politiet.

– Alt finnes på kamera og det var ikke noe som hastet. Vi tok en tur rundt på hotellet på befaring og har sikret bevis, sier den tidligere FrP-politikeren.

– Det kunne vært verre

Sandberg har vært i avhør med politiet, og sier han tar det med et smil om munnen.

– Det er stjålet noe post, kofferter fra resepsjonen og småting. Tyven har ikke fått med seg så mye av det han hadde samlet opp, sier han.

Det er tredje gang han opplever innbrudd i baren i Halden. Nå blir det erstatningsøksmål.

– Det som er irriterende er alt papirarbeidet som følger med. Vi taper tid, må gjennom avhør og intervjuer.

Dette forstyrrer ikke julefreden for Sandberg og Letnes.

– Det kunne vært verre helt klart, men jeg lar ikke dette ødelegge humøret. Folk har verre ting å bry seg om, som korona og høye strømpriser.