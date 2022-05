Per (76) har oppdaget 200 skogbranner: – Det blir tørrere for hver time som går

– Her i tårnet har vi oversikt hele døgnet. Alle branner er små i starten. At vi er her kan være avgjørende for at de aldri rekker å bli store.

Per Evensen er i ferd med å ta på seg sikkerhetsutstyr for å klatre opp i det 14 meter høye branntårnet på Linnekleppen i Østfold.

Her har det vært brannvakt på jobb hver eneste sommer siden 1908. I mange år har det vært det eneste bemannede branntårnet i Nord-Europa.

Men av sikkerhetsmessige årsaker skulle det ikke være vakter her i år.

Branntårnet på Linnekleppen er det eneste bemannede tårnet i Nord-Europa. Foto: Petter Larsson / NRK

En inspeksjon viste nemlig at tårnet er i dårlig stand og må bygges om før det kan brukes igjen.

Nå har økt brannfare, press fra grunneierne og en pengeinnsamling ført til at tårnet likevel blir bemannet.

Forutsetningen er at det kun er tidligere brannvakt Per Evensen som får klatre opp i tårnet, og at han bruker sikkerhetsutstyr når han er der.

– Det blir tørrere for hver time som går. Det er brannfly i lufta også, men det kan gå lang tid mellom hver gang. Nå blir det brannvakt i tårnet helt til det kommer en bra mengde med regn, sier Evensen.

Over 400 branner i april

Ifølge meteorologene blir ikke det med det første. Prognoser fra Meteorologisk institutt kan tyde på at situasjonen ikke vil bedre seg før andre i halvdel av mai.

Det gjør at det er sendt ut farevarsel på oransje nivå om stor skogbrannfare i Telemark, i Agder og på Østlandet.

Brannsjef Terje Romfog i Rakkestad advarer folk mot å tenne opp ild i skogen nå. Foto: Petter Larsson/NRK

– Folk skjønner ikke hvor fort ilden sprer seg nå. Det brenner som bensin når vinden først tar tak, sier brannsjef Terje Romfog i Rakkestad.

Bare i april ble det meldt om over 400 branner i skog, lyng, gress og kratt. Det høyeste antallet på fem år.

Ni av brannene var så store at det var behov for hjelp fra skogbrannhelikopteret.

Brannsjefen plukker opp en neve med lyng og gress for å vise hvor tørt det er i skogen.

– Det knitrer bare man kommer borti det. Det er helt åpenbart at man ikke skal gjøre opp ild i skogen nå. Verken åpen ild, bål, engangsgrill eller gassbrenner, sier han.

Branner i terrenget i april 2022 409 2021 365 2020 266 2019 396 2018 191

Kilde:DSB

Setter inn flere helikoptre

På grunn av skogbrannfaren er beredskapen nå også økt med to skogbrannhelikoptre i helgen.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort en vurdering og setter ekstra beredskap, skriver Statens skogbrannhelikopter på Twitter.

Skogbrannhelikopteret måtte bistå med slukking i Halden mandag. Over 100 mål skog gikk med i brannen. Du trenger javascript for å se video. Skogbrannhelikopteret måtte bistå med slukking i Halden mandag. Over 100 mål skog gikk med i brannen.

Beredskapen styrkes fra fredag til mandag med en maskin i Rogaland og en maskin på Romerike. Helikopteret på Torp ved Sandefjord er i fast beredskap.

Det vil bli gjort en ny vurdering av behovet for ekstraberedskap mandag.

Ser «hele» Sør-Norge

På klare dager kan brannvakta på Linnekleppen se langt. Til Holmenkollen, Norefjell og Færder fyr. Til og med Gaustatoppen – 175 kilometer unna i luftlinje.

I «brannåret» 2018 oppdaget vaktene i tårnet over 30 skogbranner.

Per Evensen har selv varslet opp mot 200 branner på sine 13–14 år som brannvakt.

– Hvert eneste år har jeg oppdaget rundt 15 branner. Nå er det voldsomt tørt, så da ser jeg virkelig behov for å være her, sier han.

Per Evensen har vært brannvakt i en årrekke. Her speider han utover landskapet i 2011. Foto: Rainer Prang / NRK

Brannsjef Terje Romfog er tydelig på at brannvakta er viktig for å hindre større skogbranner.

– Det bidrar til at vi raskt blir varslet om brann, men også til at vi tidlig får vite hvilken retning vi skal dra for å komme raskest mulig frem. Jeg er kjempeglad for at vi får en mann i tårnet også i år, sier Romfog.