PC med tilknytning til overgrepssak stjålet

Under et innbrudd på et hotell i Oslo sentrum er det stjålet en PC som tilhører Borgarting lagmannsrett.

Det opplyser direktør i Borgarting lagmannsrett, Mari Fjærtoft Trondsen i en pressemelding.

Innbruddet skjedde i natt og er anmeldt til politiet. Lagmannsretten leier lokaler i hotellet på grunn av koronasituasjonen.

PC-en har vært brukt i forbindelse med en straffesak som gjelder seksuell omgang med barn under ti år. Den inneholder materialer som har blitt lagt frem i retten, forteller Trondsen.

Har startet etterforskning

Politiet har startet etterforskning. Kriminalleder i Oslopolitiet, Astrid Hasselgård forteller at ingen er pågrepet ennå.

– Vi gjør forskjellige undersøkelser for å prøve å finne ut hvem som har gjort det, slik at vi kan få pågrepet dem, sier Hasselgård.

Hun forteller at politiet ikke tror innbruddet hadde noe å gjøre med lagmannsretten.

– Per nå er vi tidlig i etterforskningen, så vi har ikke grunn til å tro at det er planlagt. Men vi kan selvfølgelig ikke utelukke det, sier hun.

– Uheldig

Bistandsadvokat i den aktuelle saken, Henrik Nikolai Bliksrud kaller en slik hendelse uheldig.

– I alminnelighet er det veldig uheldig dersom man ikke skal stole på at en rettssal er avlåst eller trygg, sier han.

Blant de stjålne gjenstandene er Bliksruds advokatkappe.

Forsvarer i saken vil ikke uttale seg og henviser til lagmannsretten.

Skal gå gjennom sikkerhetsrutiner

Mari Fjærtoft Trondsen, direktør ved Borgarting lagmannsrett, beklager sterkt det som har skjedd. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Trondsen beklager hendelsen sterkt.

– Vi har høyt sikkerhetsnivå, både digitalt og fysisk i lagmannstretten og hadde ikke forutsett at dette kommer til å skje i et leid lokale, at det ble et fysisk innbrudd i rettssalen.

Det er normalt at PC-er blir liggende igjen mellom rettsdager, ifølge Trondsen. Hun sier at de nå skal se på rutinene sine.

– Vi har også vært i kontakt med Scandic Hotels for at de skal sjekke sine rutiner rundt sikkerhet og vakthold.