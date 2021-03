Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Halv tre i dag, onsdag, blir det oppvaskmøte på rådhuset. Det skjer etter at gruppelederne for opposisjonen i bystyret har sendt en e-post til byrådet der de krever et ekstraordinært møte om koronatiltakene.

Årsaken er at de reagerer på at de ikke får informasjon og ikke involveres, ifølge brevet.

Samlet opposisjon

Det er Rødt-gruppeleder Eivor Evenrud som har sendt brevet på vegne av alle partiene i opposisjon - Rødt, Høyre, Venstre, Sp, KrF, Frp og FNB. Hun leder også kultur- og utdanningsutvalget i kommunen.

Årsaken til kritikken mot byrådet er en frustrasjon som har bygget seg opp over tid. Det kulminerte denne uka da byrådet gikk inn for svært strenge tiltak og hjemmeskole for skoler over hele byen.

Bystyret fikk ikke beskjed om tiltakene på forhånd og ingen mulighet til å komme med sitt syn.

– De har fått fullmakt til å innføre tiltak for å få bukt med koronasmitten?

– Ja, men den myndigheten har de på fullmakt fra bystyret. Både til å lage forskriftene og til å innføre tiltakene etter smittevernloven. Det sitter syv andre partier i bystyret som har spørsmål vi ikke får stilt, henvendelser og innspill vi ikke får kommet med. Det er krevende, sier Evenrud. Og legger til:

– Vi forventer at man orienterer, informerer, svarer på spørsmål fra andre partiene.

Vil ha innsyn i alt

Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke sier du kan kalle brevet en korreks.

– I begynnelsen av pandemien for et år siden var byrådet flinke til å orientere bystyret før de kom med drastiske tiltak. Det stoppet de plutselig med, og det aksepterer vi ikke, sier han.

Venstre-gruppelder Hallstein Bjercke (t. v.) og KrF-gruppeleder Espen Andreas Hasle har skrevet under på kritikkbrevet til byrådet. Foto: Olav Juven / NRK

Han understreker at bystyret mener alvor.

– Det er uvanlig at flertallet i bystyret skriver et slikt brev til byrådet. Men vi har tatt opp dette siden august-september uten at det har blitt en bedring. Så det har pågått over tid, og bygget seg opp, sier han.

De krever i brevet også å få innsyn i alle vurderingene som byrådet la til grunn for å innføre hjemmeskole for alle ungdommer og også 5.-7.-klasse i visse bydeler. Bjercke, Evenrud og de andre gruppelederne reagerer på at de får lese om disse vurderingene i pressen.

– Vi vil se hvorfor byrådet har gjort som de har gjort, så vi kan være trygge på at de har gjort valgene sine på riktig grunnlag, sier han.

Misnøye med tiltak

Bjercke sier at kritikken hans ikke handler om tiltakene i seg selv. Det de reagerer på er at de ikke har fått vite hvorfor tiltakene ble som de ble.

Eivor Evenrud i Rødt sier det er ekstra mange reaksjoner fra bystyret nå som det virker som at byrådet har trosset faginstansene.

Flere medier skriver for eksempel at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke anbefalte stenging av skolene.

– Hvilke tiltak kunne vært annerledes om dere hadde blitt involvert?

– Alle kunne jo det. Vi ser på innspillene at man kunne gått i andre retninger. FHI ville helst at skolene ikke skulle bli stengt, mens Utdanningsforbundet ville stenge barnehagene også. Det spriket, sier Evenrud.

Hun sier det er spesielt stor forvirring rundt dette med to besøkende.

– Hvis fireåringen har besøk av to venner en dag, kan tiåringen ha besøk hjemme dagen etter? Eller får jeg bot da? Gjelder det på dagsbasis, på ukesbasis...? Dette er et forbud, det skal håndheves. Og der er det mange spørsmål, sier hun.

Byrådet har fått tilsendt spørsmål fra NRK om saken, men har foreløpig ikke hatt anledning til å svare. Saken oppdateres med deres kommentarer.