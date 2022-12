Partap Singh er blant danserne som det siste året har vært med Karpe på både små og store scener landet rundt.

– Hva om jeg driter meg ut og tryner på scenen. Hva om ting går til helvete? Alle de tankene slår deg jo selvfølgelig før man går på. Men når du er i action på scenen er det den beste opplevelsen noensinne, sier han.

– Å kunne danse bhangra på en scene foran så mange mennesker har vært en surrealistisk opplevelse, sier 27-åringen.

Video tatt av Lorette Mugeni. Du trenger javascript for å se video. Video tatt av Lorette Mugeni.

Den nyutdanna ingeniørstudenten sier han har alltid har vært glad i dans. Det hele startet med å gynge foran TV-en da han så vidt kunne gå.

Partap hadde aldri trodd at dansegleden skulle gi han muligheten til å stå scenen, side om side med barndomsidolene.

Aldri hatt en heiagjeng

Det har ikke alltid vært like lett å skille seg ut. Partap forteller at barndommen var mye preget av mobbing.

Som en praktiserende sikh er turbanen en viktig del av identiteten hans.

Hodeplagget gjorde at han ofte fikk mange ufine reaksjoner både fra elever og folk på T-banen, til og fra skolen.

Det tøffeste var å ikke helt vite hvor man hørte til, forteller han. Foto: Balsharan Kaur / NRK

– Jeg og broren min gikk på en privat skole der vi var to av veldig få flerkulturelle. Barn kan være veldig slemme og alt som er annerledes blir automatisk ukult.

Det var mange av barna som ikke vil ha noe med meg å gjøre, forteller han.

Eventyret med Karpe

Til tross for mobbingen har han har hatt mange fine forbilder som viste han at det å være annerledes er greit. Blant dem Karpe.

Da Bilal fra dansegruppa Quick Style spurte om han ville være med som danser på Karpe-konsertene virket det som en altfor god drøm, forteller Partap.

Partap sammen de andre danserne på Karpe-konserten. Foto: Ida Barg Fuglén

– Første gangen ble jeg flydd til Trondheim, og på vei tilbake var jeg nesten i tårer. Jeg trodde aldri som kid at vi skulle komme på det nivået hvor flere tusen mennesker heier på oss.

Han tror dagens ungdom er mer positive til det som er annerledes, og i større grad vil være unike enn da han var yngre.

– For jeg og gutta i Quick Style ser annerledes ut enn majoriteten. Det er så sjukt at vi som innvandrerbarn blir løftet fram, sier Partap med et smil.

Et soleklart høydepunkt

Chirag Rashmikant Patel fra duoen Karpe forteller at Partap har vært med dem i ett år.

– Reaksjonene blant publikum når Partap har gjort solopartiene sine har vært et soleklart høydepunkt i Omar sheriff-showet, sier Patel.

Chirag sier målet deres ikke var å være forbilde. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Han understreker derimot at det ikke har vært deres mål å være rollemodeller, for det ordet er for «heavy».

Men Chirag tror samtidig at de kan ha vist unge med innvandrerbakgrunn at det er mulig å velge en litt annerledes vei og fortsatt få det til.

Tørre å skille seg ut

Partap ønsker selv å bruke dansen til å minske fremmedfrykten og skape mer forståelse og samhold blant folk

Han syntes det er utrolig gøy at innboksen på sosiale medier er fylt opp av norske ungdommer som ønsker å lære bhangra.

Video fra Partap sin Instagram. Du trenger javascript for å se video. Video fra Partap sin Instagram.

– Hele det Karpe står og jobber for er jo å vise at vi ikke bare kommer med møkka og dritten, at vi faktisk bidrar til noe fint i samfunnet.

Partap har planer om å satse enda mer på dansen fremover, og håper han kan inspirere flere unge til å tørre å skille seg litt ut og stå ut av mengden.

I dag er han en del av dansegruppa Northern Bhangra. De både opptrer og holder bhangra-kurs og workshops.

Gruppa får stadig flere henvendelser, både i Norge og utlandet, fra folk som ønsker å lære dansen.

Partap har prøvd andre danseformer, men sier det er ingenting som kan måle seg med bhangra. Foto: Balsharan Kaur / NRK

– Drømmen er at bhangra en dag blir en proff danseform, med egne verdensmesterskap og konkurranser, sier han med et smil.

Så selv om han har danset ferdig for Karpe, er ikke danse-eventyret ferdig helt enda.