Opplysningene kom fram på dagens høring om helsehusene i Oslo i bystyrets helse- og sosialutvalg.

Direktør for sykehjemsetaten, Helge Jagmann, sa at ansatte opplevde at de ble «herja med» av pårørende.

– De sier sånn som at hvis jeg ikke får det sånn og sånn for mora mi, så går jeg til Dagsrevyen.

– Dra tilbake til Afrika

– Det er faktisk også folk som sier at du snakker så dårlig norsk at du kan dra tilbake til Afrika der du kommer fra.

– Det synes mange ansatte det er ganske krenkende å oppleve. Vi har anmeldt pårørende ved Ullern helsehus for rasisme, sa Jagmann.

Nestleder i utvalget, Morten Edvardsen (Sp), sa at han var glad slike ting ble anmeldt. Han spurte likevel om pårørende kunne ha blitt involvert med for å unngå at frustrasjon oppstår.

Her erkjente Jagmann at dialogen med pårørende ikke har vært grundig nok ved helsehusene.

– Man har tenkt litt som på sykehus: Folk er inne i en kort periode, det viktigste her er pasienten. Vi ser nå veldig godt viktigheten av å møte, ta vare på og ha et godt samarbeid med pårørende, sa han.

Høring nummer to

Dagens høring er den andre i rekken. Den kom i stand fordi opposisjonen var misfornøyd med den første.

De mente at de ikke hadde fått innsyn i alle dokumentene de hadde bedt om.

På høringen 30. januar delte pårørende og tidligere pasient Lasse Qvigstad hjerteskjærende historier fra Ullern helsehus.

Da hadde NRK og Avisa Oslo i en rekke saker fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og mangelfull bemanning ved helsehuset.

Før høringen varslet flere partier at de vurderte mistillit mot helsebyråd Robert Steen.

FORRIGE HØRING: Pårørende Pia Borander fortalte en sterk historie om sin far til blant andre daværende helsebyråd Robert Steen. Foto: Ellen Omland

Byttet ut Robert Steen

Uka etter valgte byrådsleder Raymond Johansen å bytte ut Robert Steen som helsebyråd med Marthe Scharning Lund.

Til dagens høring er også byrådslederen kalt inn på teppet sammen med Scharning Lund.

I helse- og sosialutvalget i forrige uke varslet hun fire konkrete endringer ved helsehusene.

Det ene er økt spesialisering av helsehusene. Dette har både politikere oig fagfolk tatt til orde for. Bakgrunnen er at pasientene som skrives ut fra sykehusene blir stadig sykere.

Det andre er å se på om bydelene bestiller riktig behandlingstilbud til pasientene.

– Altså vurderingen av hvilke pasienter som skal hvor, sa helsebyråden i utvalget.

Hun vil også se på bemanningen utenom vanlig arbeidstid og om såkalt velferdsteknologi kan frigi mer ressurser til behandling.

Helsehusene er også styrket med mer enn 20 millioner kroner. Oslo kommune har satt i gang både en ekstern og intern gransking.