Parkerte Bentley i inngangsdøra for å poste brev

– Ja, det har blitt en del oppmerksomhet, humrer mannen i 60-årene lettere fortvilet til NRK.

Bentley-eieren var på vei til hytta og måtte innom en butikk for å få postet et brev. Men utenfor butikken fant han ingen ledig parkeringsplass ved inngangen.

– I min iver etter å komme raskt til hytta så parkerte jeg der, løp inn og postet brevet. Jeg var nok inne i butikken i et halvt minutt, forteller mannen.

Men innen det halve minuttet var gått, ble bilen fotografert mens den sto oppstilt tett foran inngangen til Coop Extra ved Glommen Brygge på Kråkerøy.

Det var Fredrikstad Blad som først skrev om saken.

Det tok ikke lang tid før bildet ble hyppig delt og kommentert på både Twitter og Facebook. Flere av de som har kommentert mener at bileieren tok seg litt vel til rette.

Mens flere irriterte seg, så noen også humoren i det hele.

Legger seg flat

Fotografen som først delte bildet ønsker ikke å kommentere parkeringen til NRK. Selv sier bileieren, som omtaler seg selv som en ulykkelig Fredrikstad-mann, at han ikke så for seg at parkeringen ville skape så mye oppmerksomhet.

– Jeg tenkte ikke på det da jeg parkerte der. Men jeg ser at det var ikke spesielt smart når man kjører en slik bil, forteller mannen, som påpeker at han ikke pleier å parkere slik.

Han har ikke lest alt av kommentarer fra sosiale medier, men han har fått noen stikk fra bekjente som gjenkjenner bilen. Han synes selv at kritikken er berettiget.

– Det finnes ingen unnskyldninger for dette. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen for å si det sånn.

Ikke første gang

Det er Sørlie Næringseiendom som eier parkeringsplassen ved Glommen Brygge. Eiendomsforvalter i selskapet, Bernt Sondre Sørlie, sier til NRK at han ikke ble overrasket da han så bildet.

Eiendomsforvalter, Bernt Sondre Sørlie, får jevnlig bilder over kreative parkeringen ved Glomma Brygge. Foto: Privat

Ifølge Sørlie er det 270 parkeringsplasser på Glommen Brygge, så han kjøper ikke forklaringen om at det ikke var noen ledige parkeringsplasser.

– Det er en grunn til at vi har søppelbøtter og kampesteiner rundt på parkeringsplassen. Det er ikke første gang noe slik skjer, men det er ikke ofte de er så kreative.