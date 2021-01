Paret reddet ut av skredet– nå får de se sin egen redningsvideo

– Det var sterkt. Spesielt når jeg hører at dem sier at det ligger en hardt skadet eller omkommet nede på bakken, og det er meg, sier Mona Torp.

Mona Torp og Stein Magne Ranum havnet midt i raset som rammet Gjerdrum natt til onsdag.

Huset deres forsvant under skredmassene. Under våte dyner lå paret i og ventet på hjelp i flere timer.

Fra lufta ble det søkt etter overlevende fra helikopter med varmesøkende kameraer. Politiet og 330 skvadronen, som er underlagt Redningshelikoptertjenesten, samarbeidet om redningsaksjonen.

– Fra de to du har heist opp så er det to som sitter på et hustak og ser mot oss, sier en operatør fra politiet.

– Ja, det var to til høyre for oss som vinka, svarer redningshelikopteret.

I raset sitter paret. Rundt dem er det flytende masse som stadig er i bevegelse. Kroppen er kald. Mona blør kraftig og ingen av dem greier å stå på beina.

I skredmassene ser de at redningshelikopteret heiser opp andre og flyr vekk. De kommer så tilbake til paret.

Samtalen mellom politiet og redningsmannskapet fortsetter:

– De er rett ... Litt bak deg, ser det ut som nå, i forhold til virvelvinden. Litt bakover så skal det være et hustak som er smadra egentlig. Og der sitter det to stykker, sier operatøren fra politiet.

Paret blir heist opp av redningshelikopteret. Kroppstemperaturen var på 33 grader da de ble reddet fra raset som de hadde ligget i, i tre timer.

– Nå orker jeg ikke mer, nå er jeg ferdig

Arbeidet med å redde ut overlevende tok flere timer. Paret var ikke langt unna døden.

– Vi håpet i det lengste, men vi synes helikopteret hadde flydd der i evigheter og ingen kom til oss. Da frøys jeg så fælt og var riktig utafor så jeg la meg helt flatt også tenkte jeg at nå orker jeg ikke mer, nå er jeg ferdig, sier Torp.

Akkurat da firte en redningsmann seg ned fra helikopteret og snakket til henne.

– Jeg har nesten aldri vært så glad i hele mitt liv. Da han sa at vi skulle bli redda og jeg kjente at den dro seg opp. Da tenkte jeg nå er jeg hvert fall ute av rasområdet, nå er jeg trygg for nå er jeg i lufta sier, Torp.

De begge ble sendt til Ahus. På sykehuset fikk de lappene «Katastrofe, Mann 1» og «Katastrofe, Kvinne 1» til å ha rundt armen. Dette var fordi de ennå ikke hadde blitt identifisert.

KATASTROFE: Dette var navnelappene paret fikk da de ble innlagt på Ahus. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Har ikke sovet på tre netter

Paret som bodde i et hus på Ask i Gjerdrum har ikke lenger ett sted å bo. Huset er smadret og de har mistet alt de eier.

Nå har de fått låne en leilighet og de prøver å godt de kan å komme tilbake til livet. Det er ikke bare enkelt.

– Det er tre netter vi ikke har sovet. Så fort du hører en liten lyd så skvetter du til. Det vil vi antakelig føle lenge, sier Ranum.