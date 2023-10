En mann i 20-årene ble erklært død på stedet. De to andre ble sendt til sykehus.

Blodprøvene tatt av avdøde viser innhold av metonitazen.

Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff. Det er 100 ganger sterkere enn morfin, og også sterkere enn fentanyl.

Ingen former for metonitazen er lovlig i bruk i Norge.

– Vi vet ikke hva slags form stoffet er inntatt i. Det kommer i veldig mange former. Piller, væske, det kan røykes, injiseres og sniffes, sier politiadvokat Marte Kjellesvig til NRK.

Stoffet er ikke tidligere sett i Østfold. Politiet frykter nå at det er i omløp flere steder i landet.

– Med tanke på at metonitazen er det hyppigst beslaglagte opiatet i Europa for tiden, så er det grunn til å frykte at det er i omløp i Norge, sier Kjellesvig.

Politiadvokaten forklarer at det sterke stoffet fort kan føre til overdose.

– Vi ser forgiftning, pustestans, overdose og død ved bruk.

I mai sa Kripos til TV 2 at det er gjort to beslag at metonitazen i Norge tidligere.

– Det skal veldig små mengder til for å gi rus, overdose og overdosedødsfall, sa seksjonsleder for narkotikaanalyse Kari Frey Solvik.

Tre bevisstløse

Politi, ambulanse og redningshelikopter rykket lørdag 23. september ut til en adressen i Halden sentrum etter melding om flere bevisstløse personer.

– Det var fire mennesker i en leilighet i Halden sentrum. Da politiet kom frem til adressen var tre av dem bevisstløse. Sammen med ambulansen ble det satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, sa operasjonsleder Håkon Hatlen til NRK samme ettermiddag.

Politiet sperret av en gate i Halden etter melding om at flere personer var funnet bevisstløse.

Politiet vet ikke om de to andre mennene inntok samme rusmiddel som den avdøde.

– Vi har ingen informasjon om hva de to overlevende har fått i seg, sier Kjellesvig.

Advarte om farlige piller

Tre dager etter hendelsen gikk politiet 26. september ut og advarte mot at det kunne være farlige piller i omløp.

Piller av den samme typen har blitt funnet på en annen adresse enn åstedet.

Politiet har advart mot denne typen piller etter overdosedødsfallet. Foto: Politiet

– Vi frykter at disse pillene er i omløp og at de kan være farlige, har politiadvokat Kjellesvig tidligere sagt til NRK.

Pillene politiet advarer mot er små og hvitaktige, rundt 9 millimeter i diameter, og er ruglete i kanten.

De er ikke stemplet, har ikke delestrek og kommer ikke i blisterpakning.