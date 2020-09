Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når det blir så store tall skal det nå lite til før vi mister kontrollen over smitteveiene og ikke lenger klare å ramme inn utbruddet.

Det sier kommuneoverlege i Fredrikstad, Sofie Lund Danielsen på kommunens nettsider.

Tilsammen 1100 personer er satt i karantene i de to byene den siste tiden. Nær 600 er i karantene i Fredrikstad, 500 i Sarpsborg. Det er både barn og unge ved skoler og barnehager, i tillegg til ansatte og brukere ved helseinstitusjoner.

Tidligere denne uken ble det kjent at den kraftige smitteøkningen i de to byene skal ha startet under feiringen av en muslimsk høytid i Sarpsborg.

Minst en person skal ha vært smittet da vedkommende deltok på feiringen.

Fredag kveld ble det bekreftet ni nye smittetilfeller i Sarpsborg og 40 i Fredrikstad. Totalt er 150 personer smittet etter feiringen.

Dette er situasjonen i Sarpsborg og Fredrikstad 5. september: Ekspandér faktaboks Greåker videregående skole: Sju elever er bekreftet smittet

280 elever og 15 lærere er i karantene

Elevene får hjemmeundervisning Kalnes videregående skole: En ansatt og en elev er bekreftet smittet

31 elever og 19 lærere er i karantene

Elevene får hjemmeundervisning Lande barneskole: En elev er bekreftet smittet

20 elever i 4. klassetrinn er i karantene

To lærere har hjemmekontor, elevene får hjemmeundervisning Sandesundsveien barneskole: En elev er bekreftet smittet

48 elever i 2. klassetrinn og sju ansatte er i karantene Kurland barneskole: En elev er bekreftet smittet

36 elever i 7. klassetrinn er i karantene

Alle elever i 7. klassetrinn får hjemmeundervisning Tingvoll sykehjem: En ansatt er bekreftet smittet

12 pasienter og seks ansatte er i karantene Askeladden barnehage avd. Færdersgate: Ett barn er mistenkt smittet

En avdeling med 22 barn og to ansatte er satt i karantene I Fredrikstad er disse berørt: Haugeløkka private barnehage

Kilen private barnehage

Rekustad skole

Hauge skole

Kjølberg skole

Gudeberg skole

Begby barne- og ungdomsskole

Borge ungdomsskole

FRIS Kilde: Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune

Har god kontroll på situasjonen

– Så lenge man opplever at man vet hva som er den opprinnelige smittekilden, så er det i hvertfall sånn at vi føler at vi har noe kontroll på det, sier kommuneoverlege Siri Brelin.

Totalt gjennom pandemien er det 149 personer som er smittet i Sarpsborg.

Hun sier kommunen føler at de har relativt god kontroll på det nye utbruddet. Så langt kan de spore hvert tilfelle.

– Det aller meste er allerede kjent for befolkningen at stammer fra en forsamling i et religiøst samfunn, sier hun.

Kommunes ledelse gjør vurderinger i helgen om det skal settes inn nye tiltak.

– I Indre Østfold så stengte de ned kommunen i over en uke. Kan det bli aktuelt å gjøre noe tilsvarende i Sarpsborg?

– Dette er ting som vurderes fortløpende, men foreløpig har det ikke vært sånn at man har tenkt at det har vært nødvendig.

Vurderer tiltak time for time

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) er ikke bekymret for situasjonen så lenge kommunen klarer å spore smitten. Men han sier situasjonen er alvorlig.

– Jeg tenker at det er en krevende situasjon, særlig for de som har blitt syke, men også for de som må gå i karantene. Så det er klart at med en så stor lokal smittetopp her i Sarpsborg, så er det klart at det er en alvorlig situasjon.

HAR KONTROLL: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap), sier de per nå kan spore smitten i hvert tilfelle.

Martinsen-Evje sier kommunen vurderer tiltak time for time.

– Det som enhver kommune ville frykta, er hvis det er ikke-sporbar smitte, altså at man ikke vet hvor eller hvem man har blitt smittet av. Det har vi kontroll og oversikt over nå. Kommuneoverlegene våre gjør en kjempegod smittesporing.

– Alle må huske på å holde avstand

Tidligere denne uken sa kommuneoverlege i Fredrikstad, Sofie Lund Danielsen at utbruddet er en påminnelse om at vi fortsatt må ta situasjonen på alvor.

– Jeg kan ikke uttale meg om smittevernreglene har blitt fulgt på dette arrangementet. Men dette er en påminnelse om at vi alle må huske på å holde avstand og ikke minst holde oss hjemme hvis vi har symptomer.

Begge kommunene jobber med å få oversikt over nærkontakter etter utbruddet. Det dreier seg om både barn, voksne og eldre.

Kommunene kontakter alle som har vært på arrangementet. Ved hvert positive tilfelle jobber de med smittesporing.