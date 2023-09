Her leies studentboliger ut til arbeidere

– Jeg tror det er fordi vi er en pendlerskole, sier Christiane Thøgersen Krogfoss.

Studentlederen ved Høgskolen i Østfold er selv pendler.

Hun bor hjemme og kjører fra Sarpsborg til Fredrikstad for å studere.

Studentleder Christiane Thøgersen Krogfoss håper flere studenter vil velge Østfold i fremtiden. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Svært mange av studentene ved skolen er østfoldinger, forteller hun.

– Det er ikke et så stort behov for studentboliger her. Det er mange som pendler og det er nok derfor de står tomme, sier Krogfoss.

I Østfold er det 1145 studentboliger. 248 av dem er ubebodd to uker etter studiestart.

Over 4.000 står i kø

Samtidig som leiligheter står tomme i Østfold sliter studenter andre steder i landet med å få tak i studentbolig.

Før studiestart satt studentsamskipnaden på Vestlandet klar sovesaler med madrasser til studentene.

Høgskolen i Østfold hadde i fjor 7565 studenter fordelt på campus i Halden og Fredrikstad. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

4140 studenter står fortsatt på venteliste på studentboliger, viser oppdaterte tall fra Samskipnadsrådet.

Det er i storbyene, som Oslo, Trondheim og Stavanger, mangelen på boliger er størst.

Lederen for Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, mener det er viktig at studentene har et trygt hjem før studiestart.

– Det er en veldig fortvila situasjon for nye studenter. De møter denne tiden med et ganske stort stressnivå når de skal starte studiene, sier Sæther.

Studentboliger leies ut til andre

I 2021 åpnet en splitter ny studentboligblokk i Halden. Her er det plass til 213 studenter.

I 2021 fikk studentsamskipnaden i Østfold også midler til å bygge ytterligere 33 boenheter. Her fikk de tilskudd fra Kunnskapsdepartementet på i overkant av 10 millioner kroner.

Disse studentboligene stod klare i Halden i 2021. Foto: Rahand Bazaz / NRK

To år etter står altså 248 boenheter ledig.

20 av disse har skolen valgt å leie ut til et eksternt firma.

– Hybler er utleid til et firma med behov for boliger til sine arbeidere i en periode med byggearbeider i et lokalt prosjekt, skriver assisterende direktør Dag Lislerud Midtfjeld i Studentskipnaden i Østfold (SiØ) i en e-post.

– Firmaet har blitt kjent med at SiØ hadde ledige boliger og rettet en henvendelse til oss om leie.

Studentskipnaden ønsker ikke å stille til intervju i denne saken. De har kun svart på NRK sin henvendelser på e-post.

De skriver at studentene har førsteprioritert i boligene.

– Dersom SiØ skal leie ut ledige studentboliger til andre enn studenter beregnes det en høyere månedsleie, dvs. markedsleie da tilskudd til studentboliger kun skal komme studentene til gode. Dette gir en bedre økonomi enn om boligene står tomme, skriver Midtfjeld.

Han understreker at ingen arbeidere bor i samme bygg som studenter.

Håper flere vil velge Østfold

Studentleder Krogfoss mener det er bra at studentsamskipnaden har mulighet til å tilby bolig til alle som trenger det.

Christiane Thøgersen Krogfoss sier at det er mange østfoldinger som studerer på Høgskolen i Østfold. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Men det er jo kjipt at det ikke er så mange som benytter seg av tilbudet, sier hun.

Hun håper at flere studenter fra andre steder i landet vil velge Høgskolen i Østfold.

– Hvis det kommer mange studenter i fremtiden som ønsker å bo her, så har vi kapasitet til det, sier Krogfoss.