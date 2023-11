Østmarka nasjonalpark blir på 54 kvadratkilometer i Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Enebakk og Rælingen.

I tillegg blir 17 kvadratkilometer vernet som friluftslivsområde.

Østmarka er det første skogsområdet i lavlandet i Sør-Norge som får varig vern som nasjonalpark.

– Stillhet

Turgåere NRK treffer ved Rustadsaga markastue en regntung novemberdag setter pris på å ha Østmarka rett utenfor stuedøra.

TRENER HUNDER: Ådne Syvertsen er glad i Østmarka. Foto: Rolf Petter Olaisen

– Jeg bruker det som rekreasjon. Jeg trener hunder og meg sjøl. Og går på ski. Det hadde ikke vært så veldig hyggelig å ha noen høyblokker og rekkehus inni her, syns jeg, sier Ådne Syvertsen.

NYTER STILLHETEN: Aissa Tobi Foto: Rolf Petter Olaisen

– Hva er det du liker med Østmarka?

– Stillhet, akkurat som nå, sier Aissa Tobi,

– Hyggelige folk. Vi blir kjent med mange her, akkurat som vi er familie. Sier hei hei hver dag, sier Tobi.

– Sjelden natur

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at viktige verneverdier nå blir bevart for fremtidige generasjoner.

VERNER ØSTMARKA: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Amanda Iversen Orlich

– Østmarka representerer en sjelden natur, en natur som mange mennesker er glad i og som det er viktig at vi tar vare på.

– Slik kan folk også i fremtiden ha tilgang til den intakte naturen som Østmarka representerer, sier Bjelland Eriksen til NRK.

– I hovedsak som i dag

Han sier at det er lagt stor vekt på å imøtekomme friluftslivets og idrettens behov og ønsker. Mange har fryktet at et vern som nasjonalpark vil begrense bruker av marka.

– I all hovedsak så skal folk fortsatt få lov til å bruke Østmarka på den måten de har vært vant til. Det kommer til å være lov å drive med idrett, dra på telttur, fiske og å gå på ski.

– Og så er det noen ting som man må fremme en søknad for å få lov til, sier klima- og miljøministeren.

DETTE BLIR VERNET: 54 kvadratkilometer av Østmarka blir vernet som nasjonalpark (mørkegrønt), 17 kvadratkilometer som friluftslivsområde. Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken

– Forbud mot hogst

Østmarka og resten av Oslomarka er allerede vernet etter markaloven.

– Den store praktiske forskjellen er at det nå blir forbud mot større inngrep, for eksempel å etablere større, ny infrastruktur som veier.

– Og det blir forbudt med tradisjonell tømmerhogst, sier Andreas Bjelland Eriksen.