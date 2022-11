Dømt for overgrep mot 28 jenter: Betalte dem flere hundre tusen

– Dette er en svært alvorlig sak. De fornærmede har gruet seg fryktelig til rettssaken skulle komme opp, sier advokat Thor Anders Smith Hoen.

Han har vært bistandsadvokat for ti jenter som har blitt utnyttet seksuelt av en ung mann fra Østfold.

Østfoldingen måtte nylig møte i tingretten tiltalt for 52 forhold. Totalt var det 28 fornærmede i saken – alle jenter mellom 13 og 20 år.

I løpet av ett år har mannen betalt dem nær én million kroner for seksuelle tjenester, bilder og videoer.

Nå er han dømt til fem år og seks måneders fengsel for voldtekt og kjøp av seksuelle tjenester. Han må også betale til sammen 775.000 kroner i erstatning til ni av jentene.

Kontaktet jenter på Snapchat

– Noen av jentene varslet politiet. Slik begynte det å rulle. Stadig nye jenter ble avhørt og videre dukket det opp enda flere. Det tok nærmest ingen ende, sier Smith-Hoen.

Politiet fikk tips om mannen høsten 2020. Like etter ble han pågrepet.

Ifølge dommen har østfoldingen kommet i kontakt med de unge jentene på Snapchat.

Mot betaling har jentene sendt en rekke nakenbilder og videoer av seg selv. De fleste ofrene kommer fra Østfold.

De fleste ofrene ble kontaktet på Snapchat. Foto: DENIS CHARLET

Politiadvokat Inger Skjeppe Salberg beskriver etterforskningen som omfattende og tidkrevende.

– Politiet ser svært alvorlig på at han har hatt seksualisert kontakt med så mange unge jenter. Den største delen av etterforskningen har bestått av å sikre innhold fra hans sosiale medier og avhør av mange fornærmede, sier Salberg.

Snus i bytte mot bilder

Det er stor forskjell i hvor mye mannen har betalt ofrene for å utføre seksuelle handlinger.

I løpet av noen måneder i 2020 betalte han en 17 år gammel jente minst 350.000 kroner for sex, bilder og videoer.

En 16 år gammel jente ble presset til å utføre seksuelle handlinger på mannen. Hun mottok 25.000 kroner.

Han overtalte også en 13 år gammel jente til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv i bytte mot snus.

Dette er et utdrag av meldinger mannen skal ha sendt til den 13 år gamle jenta:

M: Ta av genseren ligg uten genser okei M: Nei vil ha mere da får du snus idaf så drar jeg til Sverige Imrg å handler masse snus til deg der M: Send masse nå så har vi deal M: send masse ass og tits M M: Send selfie av overkroppen Av ansiktet og titss på samme bilde

Det kommer ikke frem i dommen hva jenta svarte på meldingene.

17 av de 28 jentene har mottatt betaling fra mannen.

Jentene har mottatt penger via vipps, i kontanter og bankoverføringer.

– Jeg har hatt kontakt med de fornærmede i hele perioden. Det har vært en belastning for dem, men nå er det kanskje satt et punktum. Det håper nok mange av dem, sier bistandsadvokat Smith-Hoen.

Mener å huske minimalt

I retten forklarte den nå dømte mannen at han ikke husker noe særlig av de mange overgrepene.

I dommen kommer det fram at han stoler på at de fornærmede har forklart seg riktig, og at politiets etterforskning har avklart hva som har skjedd.

Mannens forsvarer Tom Brattbak opplyser til NRK at hans klient ikke kommer til å anke dommen. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterlige.

Retten frikjente den unge østfoldingen for tre av forholdene han var tiltalt for:

Fått en 16 år gammel jente til å sende en video der hun utførte seksuelle handlinger med seg selv.

Fått en 16 år gammel jente sende han seksualiserte bilder av seg selv i bikini.

Betalt 90.000 kroner til en jevngammel jente for at hun ikke skulle ta kontakt med politiet etter han hadde presset henne til å utføre seksuelle handlinger på ham.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at tiltalte er domfelt for de aller fleste tiltalepostene i tråd med tiltalebeslutningen, sier politiadvokat Inger Skjeppe Salberg.