Østfoldbanen stengt etter flere gressbranner

Strekningen det brant langs er cirka 2,5 mil lang. Ifølge brannvesenet har det vært 10 ulike branner langs jernbanesporet fra Vestby syd til Søndre Nordstrand i Oslo.

– Nå har vi god kontroll. Vi kjører et branntog fra Oslo sørover, som slokker langs linja, også har vi enheter ute for å ta unna de siste brannene, forteller operatør ved Øst 110-sentral, Kristian Falck.

Brannvesenet kommer til å holde vakt ved brannstedene utover ettermiddagen for å hindre at det blusser opp igjen

– Det kan ligge noe under bakken som kan ta fyr igjen, så det er for å være helt sikre på at vi har tatt alt sammen, sier Falck.

Første melding fra Øst 110-sentral kl. 10.10 fortalte om brann langs jernbanesporet og E6 i Vestby, i nærheten av Asko sitt lager, sør i kommunen. Flammene førte til mye røyk i området.

Den første brannen i Vestby ble meldt om kl. 10.10 fra Øst 110-sentral. Foto: Nyhetstips.no

– Vi har bedre kontroll på brannene nå. Vi har folk på alle steder der det er meldt om brann. Det pågår fortsatt slokkearbeid, men vi har bedre kontroll, sier innsatsleder i brannvesenet, Roy Kristensen, på Solbråtan stasjon, sør for Kolbotn.

Årsaken til brannene er mest sannsynlig toget, sier han. Gnister fra tog kan ha antent gress og vegetasjon langs sporet.

Kl. 11.30 melder brannvesenet at den første brannen i Vestby er slukket.

Brannen har også spredd seg over bygrensa til Oslo, melder Oslo politidistrikt på Twitter. Brannvesenet jobber med slukking nær skinnegangen på Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand.

Johannessen forteller at de har ute alle tilgjengelige ressurser i Follo og Moss-området, og at de også får bistand fra brannvesenet i Oslo.

I tillegg er det sendt et branntog fra Oslo for å bistå i slukkingen. Toget har med seg flere tusen liter vann som det kan spyle ut langs jernbanesporet. Et politihelikopter sjekker også linjen fra luften for å se om det brenner flere steder.

Brannvesenet sier det er opptil 10 gressbranner langs jernbanesporet fra Vestby syd til Kolbotn.

Mangler busser

Brannen har ført til at all trafikk på Østfoldbanen er stengt mellom Oslo S og Moss, melder Bane Nor.

Vy sier de gjør alt de kan for å skaffe busser og taxier som erstatning for togene som ikke går.

Selskapet har bestilt 15 busser, men ved 12-tiden hadde de kun fått tak i to busser.

Den ene bussen er satt inn mellom Oslo S og Moss. Den andre er satt inn mellom Oslo S og Ski.

– Vi oppfordrer folk til å finne alternitiv transport dersom de har mulighet til det, sier pressevakt Kaja Rynnyng Moen i Vy.

Brannen i Vestby førte til mye røyk i området. Foto: Nyhetstips.no

Stor skogbrannfare flere steder

Det er stor skogbrannfare i nesten hele Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. Grafikk: Meteorologisk institutt

Det er nå stor skogbrannfare i hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre. Meteorologisk institutt justerte fredag opp farevarselet om gress- og lyngbrann fra gul til oransje faregrad.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor forsterket skogbrannberedskapen i helgen.

Siden påskeuken har det i snitt vært 16 branner i terrenget hver dag, opplyser DSB i en pressemelding.