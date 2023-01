Natt til søndag 8. januar ble Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) funnet døde i en bolig i Spydeberg i Indre Østfold.

Tvillingsøstrene ble meldt savnet fra barnevernsinstitusjonen Fossumkollektivet rundt ett døgn før de ble funnet.

– Politipatruljer ble informert, noe som er vanlig rutine når vi får inn slike meldinger, sier politiadvokat Benedicte Granrud.

Hva som skjedde i tidsrommet fra jentene ble meldt savnet til de ble funnet døde, vil ikke politiet si noe om på nåværende tidspunkt.

– Det gjenstår fortsatt flere vitneavhør, og det er viktig for politiet at vitnene kan forklare seg uten å ha tilgang til denne informasjonen på forhånd, sier Granrud.

1300 savnetmeldinger

I snitt mottar Øst politidistrikt mer enn tre savnetmeldinger fra barnevernsinstitusjoner hver eneste dag.

Totalt ble det loggført 1300 meldinger om personer som var savnet fra institusjoner i politidistriktet i 2022.

– Samme person kan være savnet flere ganger på ulike tidspunkt, tydeliggjør politistasjonssjef i Indre Østfold Olav Unnestad.

Det betyr at det reelle antallet personer som ble meldt savnet er færre enn 1300.

491 barn og unge rømte fra barnevernsinstitusjoner i hele landet i fjor. Det viser tall Aftenposten har hentet inn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Politistasjonssjef i Indre Østfold Olav Unnestad. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Vurderer ulike tiltak

Når et barn rømmer fra barnevernet, er det institusjonen barnet oppholder seg på som har ansvar for å kontakte politiet.

Deretter vurderer politiet hva slags tiltak som skal iverksettes, før rollefordelingen mellom politiet og institusjonen blir avklart.

– Vurdering av tiltak som skal iverksettes baserer seg selvsagt på flere momenter. Eksempler på dette vil være alder på den savnede, fysisk og psykisk tilstand, historikk på rømninger tidligere og hvordan har dette forløpt, sier Unnestad.

Hva slags miljø den savnede har oppsøkt tidligere og hva slags tiltak institusjonen foretar seg vektlegges også, ifølge politistasjonssjefen.

Mener tvillingene døde av overdose

Natt til søndag 8. januar rykket politi, ambulanse og legebil ut til boligen i Spydeberg der tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet livløse.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) begraves i Askim 25. januar. Bildet er frigitt i samråd med tvillingsøstrenes pårørende. Foto: Privat

Politiet mener det er sannsynlig at jentene døde av en overdose med et narkotisk stoff.

En jevngammel venninne av tvillingene ble fraktet til sykehus etter en mulig overdose i samme bolig. Tidligere denne uken sa jentas bistandsadvokat til NRK at hun vil bli tilbakeført til barnevernet i løpet av kort tid.

Politiet vil foreløpig ikke si hva slags illegalt rusmiddel de tre jentene kan ha fått i seg.

– Politiet har en formening på bakgrunn av opplysninger i saken, men ikke det fulle og hele bildet. En endelig obduksjonsrapport vil gi det konkrete svaret, sier politiadvokat Benedicte Granrud.

Barnevernet gransker

Barnevernet er i gang med å gå gjennom hendelsesforløpet i saken.

Granskingen vil avdekke om- og hvor det kan ha vært svikt, sa Ingrid Pelin Berg til NRK tidligere denne uken. Hun er regiondirektør i Bufetat region øst.

– Vi har på nåværende tidspunkt ingen kommentarer til den konkrete hendelsen, faktiske forhold knyttet til de involverte barna eller Bufetats tilknytning, opplyser Berg.

Statsforvalteren i Oslo og Viken undersøker også saken.

I kjølvannet av dødsfallene i Spydeberg har barne- og familieminister Kjersti Toppe bedt Helsetilsynet granske alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Begraves 25. januar

To menn er siktet etter dødsfallene. En mann i slutten av 20-årene er siktet for uaktsomt drap, mens en 18 år gammel mann er siktet for å ha hensatt tvillingene i hjelpeløs tilstand.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. De er begge varetektsfengslet i fire uker.

Begravelsen til Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) holdes 25. januar i Askim kirke klokken 10.30.

RETTELSE:

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Øst politidistrikt mottok 1300 savnetmeldinger fra barnevernet i fjor. Det korrekte er at Øst politidistrikt mottok 1300 savnetmeldinger fra samtlige institusjoner.