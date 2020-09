«Jeg tror X sin fitte har blitt snittet opp av Y sine fingre»

Slik hetser og mobber ungdommer ved en skole i Oslo navngitte medelever på appen Jodel. Under posten følger flere kommentarer med seksuelt språk. Innlegget er nå fjernet.

Hittil i år har politiets nettpatrulje i Oslo mottatt 3000 henvendelser. Det er en tredobling fra i fjor. Henvendelsene dreier seg blant annet om trakassering, hets og spredning av nakenbilder på sosiale medier.

Det har vært en dobling i henvendelser som gjelder trakassering og trusler. Det er basert på tipsene de har fått og innmeldte saker.

Vurderer å anmelde

«Ok, hvem er den største bitchen av alle 05 jentene?», spør en annen av ungdommene i en diskusjonstråd. Flere ungdommer kaster seg på og svarer.

«Traktorlesben», svarer en annen i løpet av tre minutter.

Det tar ikke lang tid før noen svarer på spørsmålet «hvem er den største bitchen av alle 05 jentene?». Foto: Skjermdump

NRK har sett noe av omfanget og mobbingen som foregår på appen relatert til en skole i Oslo. Rektor ved skolen forteller at de er kjent med forholdene og er i kontakt med politiets nettpatrulje og Jodel.

– Vi tar dette på største alvor og vurderer å politianmelde dette, sier rektoren ved den aktuelle skolen i Oslo til NRK.

Det var en elev og en lærer som varslet rektor om den grove mobbingen og trakasseringen.

– Kort tid etter forsvant kanalen hvor dette foregikk. Det er blitt sendt ut et varsel til alle lærere og dette blir tatt opp i alle klasser, sier rektor.

Rektor påpeker at det er elever fra flere skoler som har tatt del i trakasseringen på nett. Skolen gjør det de kan for å hindre trakassering, sier rektor.

– Vi klarer ikke å forhindre alt, men vi kan appellere til rette holdninger og oppførsel.

Rektor forteller at de bruker mye tid på å lære ungdommene nettvett og samarbeider tett med foreldrene.

Flere ungdommer blir utsatt for seksuell trakassering og mobbing via Jodel. Politiet opplever en voldsom økning av henvendelser i forbindelse med trakassering, hets og spredning av nakenbilder. Foto: Skjermdump

Man er ikke anonym

– Jeg tror terskelen blir veldig lav, fordi man tror at man er anonym, førstebetjent Anne Katrin Storsveen, leder i Oslo-politiets nettpatrulje.

På Jodel kan man publisere ting anonymt.

Men selv om brukere av appen ikke kan se hvem som har skrevet innlegget, kan politiet finne ut hvem som har sittet bak tastaturet. De oppfordrer ungene til å ikke sette seg selv i situasjoner som kan få alvorlige konsekvenser.

Leder i Oslo-politiets nettpatrulje, Anne Katrin Storsveen sier foreldre er en av deres viktigste samarbeidspartnere. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med ungdom om oppførsel på nett. Foto: Tor Erik Nøkland / Politiet

– Det er mange grove uttrykk der som kan føre til at noen i verste fall tar livet av seg fordi at de blir mobbet så grovt, sier Storsveen.

Hun forteller at de får flere henvendelser fra unge som enten har sett andre bli eller som selv er blitt trakassert. Samtidig forteller Storsveen at politiet har et godt samarbeid med den tyskeide appen Jodel.

Jodel: – Gjør alt vi kan

Kommunikasjonssjef i Jodel, Valentin Oswald skriver i en e-post til NRK at de er kjent med at dette foregår.

– Vi er i kontakt med norsk politi og lærere for å spre bevissthet blant elever om at det ikke er noe rom for misbruk på Jodel. Vi gjør alt vi kan for å stoppe misbruk og gjøre Jodel til et trygt sted for alle.

Kommunikasjonssjef i Jodel, Valentin Oswald sier de ønsker at Jodel skal være en trygg plattform for alle. Foto: Jodel

Oswald sier norske skoler og politiet har en direkte linje til folk i Jodel, slik at de kan behandle innlegg med trakassering og annet raskt.

Det tar om lag åtte minutter fra et innlegg blir flagget, til det blir behandlet av Jodel. Men noen ganger kan det være vanskelig for selskapet å fange opp postene, legger han til.

– Mange av innleggene er opprettet i små kanaler og er ikke flagget av brukerne. Det gjør det vanskeligere å oppdage og kontrollere dem.