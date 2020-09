Oslos sykehjem har ikke hatt koronasmitte på tre måneder

– Det er snart tre måneder siden en beboer eller pasient var koronasmittet, sier direktør i Sykehjemsetaten Helge Jagmann.

Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten, er svært fornøyd over at ingen beboere er smittet siden 1. juli. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

For selv om våren var hektisk, har sommeren vært rolig, forteller han.

Til tross for smitteoppblomstring var sist en beboer ved et av Oslos sykehjem testet positivt for koronaviruset 1. juli.

I samme periode har smitten blant de ansatte gått ned. Kun 10 av 10.000 ansatte ved sykehjem i Oslo har vært koronasmittet i august og september.

Forbereder seg på ny bølge

Jagmann frykter at en ny smittebølge vil ramme hardt. Han er spesielt bekymret hvis viruset kommer seg inn på sykehjemmene hvor beboere sliter med demens.

– Fordi de overholder ikke smitteverntiltakene, sier han og legger til:

– Omtrent en tredjedel av eldre beboere som blir smittet dør av dette viruset.

Et av tiltakene som ble innført i våres var at ansatte ved sykehjemmene kun fikk jobbe ved ett sykehjem. Nå åpner man for at ansatte kan flyttes fra et hjem til et annet, forteller direktøren.

Etaten forbereder seg nå på at viruset kan spre seg blant de ansatte.

– Vi forbereder oss på flere ulike scenarioer. Et slikt scenario er at 40 prosent av de ansatte kan være utilgjengelige på grunn av sykdom eller karantene.

Hardt rammet

I våres var sykehjemmene blant dem som var hardest rammet.

36 beboere ved sykehjemmene i Oslo har dødd på grunn av koronaviruset. Inkludert disse har det vært 105 smittetilfeller.

184 av de ansatte ved sykehjemmene har vært smittet.

På det meste i april var 700 av de ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo i karantene.

Ikke bare ble beboere og ansatte smittet.

Dørene ble også låst for besøkende.

Fortsatt er det strenge tiltak for de som ønsker å besøke sine nærmeste.

De må både registreres, komme etter avtale og flere av besøkene gjennomføres utendørs.

– Noen synes at de får lov til å besøke for sjeldent. Andre er fornøyd med rutinene, sier Jagmann.

Skal pårørende besøke sine nærmeste må de registrere seg på forhånd og man må komme etter avtale. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– En alvorlig inngripen i folks frihet

Jagmann forteller at etaten vil gå langt for å unngå å låse dørene for pårørende igjen.

– Det er en alvorlig inngripen i folks frihet. Samtidig er det ikke positivt for helsen å isolere folk, sier han.

Hvis det blir nødvendig må de begrense besøksmulighetene igjen, understreker han.