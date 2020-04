Oslomarka full av søppel og bæsj etter turfolket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk må lære seg dokultur i Marka, mener Oslo kommune.

Påskens mest populære emneknagger i sosiale medier må være #friluftsliv, #hjemmepåske og #koronafast. Masse folk har kost seg på tur i skog og mark, med hengekøyer, mat og fotografering av vakker natur.

Men tidenes rush i Oslomarka og andre populære steder har sine mørke sider: Dopapir, avføring og søppel flagrer blant busk og kratt, mens sur røyk brer seg fra bål som er tent mange steder.

– Det er helt vanvittig, sier seksjonsleder for Nordmarka i bymiljøetaten i Oslo kommune, Knut Johansson.

Hans folk fant brukt toalettpapir «overalt» da de skulle rydde ved vannet Øyungen. Dette er et av de mest populære stedene i nærmarka. Også på «byfjellet» Vettakollen og mange andre steder ligger det dopapir i buskene etter påskeutfarten.

– Folk har dårlig utekultur for å gå på do. De rydder ikke. Det kan være sjenerende, og det er gjerne på mye brukte steder i Marka.

Våtservietter løser seg ikke opp og blir liggende lenge. Putt dem heller i en hundepose eller lignende og ta dem med deg hjem. Foto: Nina Didriksen / NRK

Bruker ikke utedoene

Ved Øyungen har kommunen satt opp toaletter for turfolket på østsiden av vannet.

– Men det blir tydeligvis for langt unna for dem som camper på vestsiden, eller om natta, sukker Johansson.

Kommunen rydder unna søppel, men ikke bæsj og dopapir.

– Det har vi ikke kapasitet til. Vi må heller satse på at naturen går sin gang og at det blir borte når regnvær og snegler har gjort sitt.

Viktig turutstyr: En liten hagespade til do-bruk. Foto: Nina Didriksen / NRK

Johansson oppfordrer folk til å ta med en liten spade. Grav et hull, gå på do og legg over jord og stein etterpå.

– Grav det ned. Det holder ikke bare å dekke med en mosedott når det er snakk om 500 mennesker i løpet av noen uker.

Mye søppel på «nye» steder

I påsken har kommunen tømt søppelkasser daglig ved populære utfartssteder i Nordmarka, Østmarka og andre plasser. Normalt begynner de ikke med daglig tømming før i mai.

Men det er ikke bare ved steder som Sognsvann og Skullerud at søppelet flyter. Det har ikke manglet på turtips og derfor har mange folk gått lenger inn i Marka enn de pleier. Og med folk følger dessverre søppel.

– Ved Fagervann var det helt ekstremt, forteller Johansson om det idylliske vannet på en topp i Maridalen.

– Mine folk fant masse søppel og skader på trær.

Stubber etter nyhogde småtrær lyser mot turfolk i Nordmarka etter påskerushet. Foto: Nina Didriksen / NRK

Bål er populært, men ikke alle vet hva som trengs. Derfor har enkelte gått løs med øks på friske trær, i stedet for å lete etter en tørrgran eller ta med noen vedkubber i sekken hjemmefra.

Knut Johansson i bymiljøetaten. Foto: Nina Didriksen / NRK

Tror det vil vare lenge

Kommunen kan ikke bøtelegge folk som forsøpler eller griser til. Til det kreves en politianmeldelse.

– Men vi kan sende regning for opprydding, sier Johansson.

Johansson forstår alle dem som drar på tur, også til nye steder inne i skogen.

– Det gir en mestringsfølelse å finne frem til andre steder enn de du kommer til fra nærmeste T-banestopp. Jeg tror at antallet som drar på tur vil være høyt også etter koronakrisen.

Kanskje bør folk ta med seg en gammel speiderlærdom om at det bare er to ting du skal etterlate deg på tur:

Ingenting og en takk til grunneieren.