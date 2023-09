Oslo: Byrådssamtaler i gang

Klokka 12 torsdag møttes de fire borgerlige partiene i Oslo til felles samtaler for første gang etter valgseieren mandag.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har invitert Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til sonderinger for å danne grunnlag for et borgerlig byråd og et maktskifte i hovedstaden.

– Målet er et bredest mulig borgerlig byråd, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til NRK før møtet startet.

Han avviser samtidig muligheten for å inkludere MDG både i byråd og i et parlamentarisk grunnlag for et nytt byråd, slik Venstre har åpnet for.

Lae Solberg tror ikke det blir avklart hvilke partier som skal sitte i Oslos nye byråd i dag.