NRK har tatt utgangspunkt i sykehusenes egne budsjetter.

For Oslo universitetssykehus har vi brukt tall fra oppdaterte budsjettdokumenter behandla i styret 23. februar.

Vi har også sett på styredokumenter fra andre sykehus, og fra det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst - som eier alle offentlige sykehus på Sør- og Østlandet.

Når det gjelder beregninga av hvor mye innleie koster sammenligna med andre årsverk, har vi gjort slik:

Gjennomsnittet for sykehusets egne ansatte har vi kommet fram til ved å dele den samla lønnskostnaden - inkludert utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift - på antallet årsverk.

Gjennomsnittet for innleide årsverk har vi kommet fram til ved å se på hvor mye hver klinikk har satt av til innleie, og hvor mange årsverk de beregener.

Et eksempel: En klinikk ved sykehuset har satt av 17,95 millioner kroner til innleie i sitt budsjett. I budsjettpapirene kommer det også fram at de budsjetterer med 9 årsverk i innleie. Da har vi rett og slett delt 17,95 millioner på 9 årsverk for å komme fram til et gjennomsnitt.