– Jeg er kjempeglad og veldig lettet, sier Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr til NRK.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kort tid etter kom kravet om en midlertidig stans fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig.

Nå har tingretten bestemt at jakta må stoppes i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

– Det hadde vært veldig overraskende om de hadde kommet til et annet resultat. Jeg sitter nå og leser dommen, sier Sandvik.

Hva er lisensfelling? Spesiell jakttype for de store rovdyrene. De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling. Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt. Jegere må være registrert For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har. Forskjellen fra kvotejakt Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser. Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt. Men hva med skadefelling? Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling. Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein. Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade. Kilde: Besøkssenter for rovdyr

Mener vedtaket er ugyldig

Klima- og miljødepartementet dømmes til å betale sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene.

I dommen fra Oslo tingrett står det:

– Ulvesonen utgjør et lite landareal for Norge og for ulven, med krav om høy terskel for når det kan felles ulver der.

Klima- og miljødepartementet kan velge å anke dommen, men det er så langt ikke kjent om det er noe de vil gjøre.

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems. Foto: Arne Sørenes / NRK

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems, reagerer sterkt på dommen.

– Det er helt utrolig. Dette er en ulvestamme som vokser og er nærgående overfor mennesker. Det er et helt klart behov for å begrense veksten av ulvestammen, og så nedlegger de et forbud mot fellling. Det syns jeg er helt merkelig, sier Gjems.

– Hvilken betydning kan dette få for beitesesongen?

– Flere av disse flokkene har jo mange valper som vil legge ut på vandring i mange retninger, og havne i beiteområdene, sier lederen for bondelandet i Hedmark.

Senterpartiet, som sitter i regjering, er uenige i dommen. De mener retten har «tvilt seg frem» til dommen, og at den bør ankes.

− Det er viktig at Stortingsflertallet, regjeringen og rovviltnemdenes vilje følges opp. Det handler om å lytte til folk og de som har ulveproblematikken tett på i hverdagen, sier Ole André Myhrvold, rovdyrpolitisk talsperson i Senterpartiet til NRK.

– Kritisk truet

De tre organisasjonene mente det var kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke venter på utfallet av Noah sitt søksmål mot Staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret.

I Oslo tingrett vant Noah, men staten har anket dommen, og saken skal først i juni opp for lagmannsretten.

Organisasjonene reagerer også på at det samlet skal felles 25 dyr innenfor ulvesona, noe som de mener er en svært stor del av det totale registrerte ulveparet.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Verdens natufond (WWF) mener dommen er en seier for ulven og for naturmangfoldet.

– Dette var det eneste riktige. Vi gikk til tingretten fordi vi mente at vedtaket var ulovlig, fordi staten allerede hadde en dom mot seg i en tidligere ulvesak, sier Karoline Andaur generalsekretær i WWF.

– Hva godt kommer ut av en sånn dom, sett med dine øyne?

– Ulven er en kritisk truet art og står på den norske rødlista. Den får litt bedre levevilkår ved at den ikke blir tatt ut, sier Andaur.

Jaktperioden innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar.