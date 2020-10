Oslo-tiltak held fram på ubestemt tid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei siste vekene har byrådet i Oslo innført ei rekkje tiltak for å få bukt med den auka spreiinga av koronasmitte.

Praksisen har til no vore å oppdatere, endre eller justere desse tiltaka kvar 14. dag. Dette har regjeringa òg gjort med nasjonale tiltak gjennom heile pandemien.

Dette er dei viktigste tiltaka i Oslo Ekspandér faktaboks Bruk av munnbind er påbode i kollektivtrafikken der det ikkje er mogleg å halde ein meter avstand til andre.

Barar og restaurantar må registrere alle gjester.

Serveringsstader kan ikkje servere alkohol etter midnatt.

Offentlege arrangement har ei maksgrense på 200 personer. Innandørs blir det føresett fast seteplassering. Der det ikkje er mogleg med faste plassar, er maksgrensa 50 personer.

Private sammenkomster har ei maksgrense på 10 personar. Unntaket er personar i same bustad. Her gjeld ein meter-regelen.

Breddeindretten for vaksne er avgrensa.

Tiltaka har gjeldt i ein periode på 14 dagar, fram til i dag.

No har byrådet vedteke å gjere ei løpande vurdering av kva for tiltak i hovudstaden som skal gjelde og ikkje.

– No er formuleringa i saka at tiltaka blir vurdert fortløpande, skriv kommunikasjonssjefen i kommunen, Hanne Gjørtz, i ein e-post.

I staden for å komme med nye vedtak annakvar veke, vil dei når som helst kunne endre tiltaka dersom situasjonen krev det.

Dette vil dei gjere på ubestemt tid.

Avgjerda kom fredag førre veke.

Byrådsleiar Raymond Johansen vil vurdere smitteverntiltak fortløpande i tida framover. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / Heidi Fjørtoft Klokk

Ruter: – Snur oss så fort vi kan

Avgjerda til byrådet kan bety at aktørar i Oslo vil vere nøydde til å tilpasse seg ein ny situasjon raskt.

Det bekymrar ikkje Ruter.

– Eg tenkjer ikkje noko spesielt om det. Avgjerda er teken av ein god grunn. Vi snur oss så fort vi kan og implementerer dei tiltaka som må til, seier pressevakt Øystein Dahl Johansen.

Bruk av munnbind er påbode i kollektivtrafikken der det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand til andre. Foto: Sara Høines / NRK

– Underleg

Unntaket er skjenketider ved serveringsstadene i byen. Vedtaket om at kranene må stengjast innan midnatt skal bli vurdert på nytt om 14 dagar.

Det sa byrådet på ein pressekonferanse på fredag.

Administrerande direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen forventar at byrådet gir aktørar i serveringsbransjen tid til å omstille seg til nye smitteverntiltak.

– Det er underleg at dei gjer ein endring, men samtidig er vår forventning at dei gjer vurderingane så fort smittesituasjonen går den rette vegen. Føreseielegheit for bedrifter er viktig. Og det regner vi med at byrådet forstår, seier han.

NHO, som også representerer serveringsstader, stiller seg bak Virke.

– Vi ønsker dialog så vi kan ha mest mogleg føreseielegheit i denne vanskelege situasjonen, seier regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli.

Serveringsstader kan framleis ikkje servere alkohol etter midnatt. Dette blir revurdert om 14 dagar. Foto: Joakim Reigstad/NRK

Oppdatert 13.10: I faktaboksen skreiv vi at maksgrensa for arrangement innandørs var 50 personar. Grensa er 200, men der det ikkje er mogleg med faste plassar, er grensa 50.