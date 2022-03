– Det hadde vært fint å komme på kartet endelig som en solby, sier Damian Karlsen onsdag formiddag.

Han har gjort som mange andre studenter på Blindern og satt seg ut for å nyte sola.

Damian tar en pause fra studier med vennen sin på Frederikkeplassen Foto: Rushda Syed / NRK

Solrekorden for mars i Oslo har nemlig fått stå siden 1969, da det var 218 timer. På den nest siste dagen i mars viste målestasjonen i Oslo på Blindern at det hadde vært 218,4 soltimer så langt i mars.

Det er meldt strålende sol siste dag i mars. (Skjermdump tatt 30.03.2022). Foto: Yr

Varmer ikke opp

– Jeg vet ikke hva slags konsekvenser det har for kloden, men her og nå er jeg veldig glad for litt sol, sier Ingrid Osland Lexow.

Lunsjen må nytes ut når sola skinner Foto: Rushda Syed / NRK

Men soltimer har ikke med hvor varmt det har vært. Det kan nemlig være kaldt, så lenge det ikke er noen skyer på himmelen. Solskinnet blir plukket opp av en måler som står på toppen av kjemibygningen nederst på Blindern.

– Det må være klar himmel, uten skyer som skinner på den måleren, så det må være direkte solstråling, forklarer statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Likevel var det såpass varmt de tre første ukene av mars 2022 at det totalt sett har vært to grader varmere enn det pleier på store deler av Østlandet.

Torgeir Rebolledo Pedersen klarer seg ikke bare med tran. Han må få påfyll fra sola. Foto: Bård Nafstad / NRK

Flere steder med sol

Også i Kristiansand har sola vært et kjent syn i mars. Målestasjonen på Kjelvik viser 209,8 timer. Det er ikke langt fra rekorden i 2013, da det var 227,4 soltimer i løpet av måneden.

I Bergen har det vært 105,8 timer, i Trondheim 138,7 timer og i Tromsø 83,5 timer.

Likevel er det ikke udelt positivt. Mye sol og lite skyer betyr også lite nedbør.

– Egentlig burde vi hatt litt regn nå, for naturen sin skyld, bemerker Ruth Perez Øien i Torshovparken.

Selv om sola har vært deilig, har mars vært tørr. Foto: Rushda Syed / NRK

Og det har vært en uvanlig tørr mars.

– Vi har bare hatt 3,5 millimeter med nedbør her i Oslo i løpet av mars, og det er bare 8 prosent av hva som er normalt, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

Det er derimot ikke en rekord, for det har vært under 1 millimeter ved tidligere år.

En ting er derimot sikkert. Både tobeinte og firbeinte osloborgere nyter sola.

– Vi er mye ute med både barn og hund, og det er veldig deilig, sier Nicolai Walle Wennersten, som er sammen med hunden Casey.