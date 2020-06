I dag skulle Oslo kommune lagt planene for det nye gigantsykehuset på Gaustad ut på høring.

NRK kjenner til at etatens anbefaling var å si et klart og rungende nei til sykehuset.

For liten tomt

Hovedbegrunnelsen skal være at tomta er for liten og at sykehuset vil bli for høyt og dominerende i nærmiljøet.

Men i går sendte Helse Sør-Øst et brev der de ba om at høringen blir utsatt. De ber om «ny dialog» med kommunen. Brevet et underskrevet at styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus.

Plan- og bygningsetaten sier at de var klare til å legge ut både Gaustad og Aker ut på høring.

ETATSDITEKTØR: Siri Gauthun Kielland er direktør i Oslo kommunes plan- og bygningsetat. Foto: Tom A. Kolstad / Tom A. Kolstad

– Vi stilte oss kritisk til deler av planene, bekrefter etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– I pinsehelga var det kontakt mellom Helse Sør-Øst og kommunen, som resulterte at vi mottok et brev fra Helse Sør-Øst om å utsette høringen.

– Plan- og bygningsetaten imøtekommer ønsket om utsettelse. Sykehusene er viktige for Oslo og regionen. Vi ser frem til å finne gode løsninger sammen med Helse Sør-Øst, sier Kielland.

Helse Sør-Øst vil ikke la seg intervjue om saken.

Vil legge ned Ullevål

Det er Stortinget som har bestemt at Ullevål sykehus skal legges ned. Halve Ullevål skal flyttes til Gaustad, den andre halvparten til Aker, for å si det enkelt.

I mars ble detaljerte planer for de nye sykehusene sendt til kommunen for godkjenning. Oslo regulerer tomten, og har makt til å stoppe det hele.

I Oslo bystyre er det bare Høyre og Arbeiderpartiet som ønsker det nye sykehuset på Gaustad velkommen.

Etter siste kommunevalg har ikke de to partiene lenger flertall.

Gavepakke til Ullevål

Dette har vært et prestisjeprosjekt for både Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og helseminister Bent Høie.

MANGE AKSJONER: Gaustad-motstandere har tidligere demonstrert foran Stortinget mot avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Men mange har forsøkt å stoppe utbyggingsplanene og nedleggelsen av Ullevål sykehus. Forslaget har blant annet blitt møtt med kritikk fra tillitsvalgte og mange fagmiljøer.

I desember i fjor krevde flertallet i Oslo bystyre en utredning av fortsatt drift ved Ullevål sykehus. De ville også sette byggingen av et nytt sykehus på Gaustad på vent.

Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030. Prislappen er på 32,6 milliarder kroner. Planene skal ut på høring før bystyret fatter et endelig vedtak.

«Tja» til Aker

Etter det NRK erfarer var Plan- og bygningsetaten altså i ferd med å si nei til Gaustad, men tja til Aker.

På Aker skal de være særlig kritiske til at Helse Sør-Øst vil bygge 80 meter høyt og ber om at dette blir redusert med tolv meter.

De skal også være skeptiske til om de to sykehusene samlet vil gi god nok kapasitet etter 2035.

Det skal ha sammenheng med at tomtene på Aker og Gaustad har små utviklingsmuligheter når Ullevål er lagt ned.