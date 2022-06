Fredag var det full stans i togtrafikken på Oslo S. Det skapte lange køer og kaos på stasjonen.

– Nå må vi få alle togene til riktig plass og i riktig rute. Vi jobber med å få full oversikt, slik at rutetilbudet kan gå tilbake til normalen, men det blir nok noe konsekvenser for avgangene den neste timen i tillegg til de som allerede er forsinket, sier Gina Scholz, pressevakt i Vy.

Scholz sier reisende fremdeles må belage seg på noe venting.

Flytrafikken rammet

Ifølge TV2 står flere fly på bakken som følge av stansen på Oslo S.

– Mange fly er forsinket på grunn av togkaoset. Det har vært lang periode hvor det ikke kom folk til flyplassen, så det står mange fly på bakken som er forsinket, sier pressevakt i Avinor Cathrine Framholt til TV 2.

Framholt sier at dette vil påvirke flytrafikken en stund til. Avinor har ikke oversikt over hvor mange fly det gjelder.

Jordfeil førte til stans

Like før klokken 15 ble det varslet om at en jordfeil førte til stans i togtrafikken på Oslo S.

– Det er fredag ettermiddag midt i rushtiden, og mange som blir påvirket. Dette beklager vi, sier pressekontakt i Bane Nor, Mari Rjaanes.

Mange reisende blir påvirket av jordfeilen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Alle stasjoner tilknyttet Oslo S ble rammet av feilen, ettersom togene ikke kunne kjøre inn til Oslo S.

Det gjaldt blant annet regiontog til Bergen og Stavanger, flytoget og lokallinjene rundt Oslo, opplyser Bane Nor til NRK.

– Ikke veldig imponert

Blant dem som ufrivillig ble værende på Oslo S fredag ettermiddag er ekteparet Naveen og Monica Kollu. I 15-tiden skulle de reise fra Oslo S til Stockholm sammen med sønnen Vedhamsh.

– Det er veldig frustrerende. Vi får ingen informasjon og vi aner ikke når toget vil gå, sier Naveen.

Familien skal egentlig reise til Stockholm. Foto: Live Wold / NRK

Også Roger Haugan er frustrert over situasjonen.

Han skulle ta toget til Lillestrøm.

– Jeg er ikke veldig imponert. Det er lite informasjon, og i tillegg er det ikke beredskap på noe som helst. Det er kø overalt nå, sier Haugan.

Haugan mener at både Bane Nor og Vy burde hatt en plan for hva som skal gjøres når sånt som dette skjer.

Runar Haugan har ventet i to timer på Oslo S. Foto: Live Wold / NRK

– De har vært borti dette før, og det burde være mulig å lære av det. En jeg prata med rakk ikke flyet hjem til USA på grunn av dette, sier han.

Scholz forklarer til NRK at de har en rutine hvor det umiddelbart sendes ut forespørsel til busselskaper ved situasjoner som denne, men at det er en del logistikk før bussene kan komme.

Flere tusen mennesker prøver å finne alternative reisemåter. Foto: Live Wold / NRK

Det er også utfordrende å sette inn nok busser, sier hun.

– Det er tusenvis av mennesker som skal reise, men det går bare femti stykker i en buss. Da må det mange busser til for å dekke alle avgangene som skulle kjørt.

Hun oppfordrer de reisende til å sjekke om de kan bruke andre deler av togstrekningene dersom du ikke skal til eller gjennom Oslo.

Reisende må regne med store forsinkelser og innstillinger utover fredag ettermiddag.