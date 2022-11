I budsjettet for neste år vil Oslo Universitetssjukehus spare inn pengar på psykisk helse og rus.

Det likar ikkje ordførar Marianne Borgen og helsebyråd Robert Steen.

I går melde NRK at Klinikk for psykisk helse og avhengigheit på Oslo universitetssjukehus (OUS) skal spare over 200 millionar kroner i 2023.

Det kjem fram i eit av forslaga til kutt i budsjettet som blir behandla av leiinga ved OUS.

Dette fekk dei tillitsvalde for fem fagforeiningar ved klinikken til å slå alarm. Dei meiner ei slik innsparing vil føre til lengre ventetid, færre psykologar og mindre kompetanse.

Det er dei ikkje aleine om å meine.

– Dette kan dei ikkje gjennomføre. Helse Sør-Aust og Oslo universitetssjukehus må auke, ikkje kutte i tilbodet innanfor psykisk helse og avhengigheit. Det er viktig at dei snur trill rundt, seier ordførar i Oslo Marianne Borgen (SV).

Her er spareforslaga Ekspandér faktaboks På vaksenpsykiatrien: Stenga ei døgneining av totalt seks ved Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. Den økonomiske effekten er rekna til 20 millionar kroner. 10 av desse millionen skal bli brukt til å etablera døgnplassar for Tvungen psykisk helsevern (TPH) på ein av dei resterande einingane. Dermed vil dei spara 10 millionar på dette.

Avvikla områdefunksjon ved Tidleg psykosebehandling (TPB) på Gaustad sjukehus og overføra 50 prosent av verksemda til Lovisenberg Diakonale sjukehus (LD). På TPB har dei pasientar mellom 17 og 30 år som går gjennom si første psykose. Resten vil bli overført til Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS, eller til eitt av dei. Tiltaket vil kutta 15 døgnplassar ved TPB, der fem av dei blir overført til LD eller Diakonhjemmet, og fem døgnsenger blir flytta til Nydalen DPS eller Søndre Oslo DPS. Dette reknar dei med vil spara 26 millionar kroner.

Omstilling av gruppeeiningane ved DPS, personlegdomspoliklinikken og poliklinikk for eteforstyrringar. Dei spesialiserte poliklinikkane som ligg på Gaustad skal bli lagt til Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS, eventuelt eitt av dei. Kan spara 6 millionar.

Total effekt er rekna til 42 millionar kroner, der ein vil legga ned 15 døgnsenger. Avdeling for rus- og avhengigheitsbehandling (ARA): Redusera døgnkapasiteten i Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB), som vil redusera tilbodet til pasientane og kan føra til at dei får inn sjukare pasientar med behov for høgspesialiserte tenester. Kan spara 20 millionar kroner.

Flytta poliklinikkane som tilbyr Legemiddelassistert rushabilitering (LAR) til Lovisenberg diakonale sjukehus og Diakonhjemmet sjukehus. Det reknar dei med å spara 1,5 millionar kroner på.

Effektiviseringstiltak ved rusakuttmottak og avgifting (RUA), som dei reknar vil spara inn 5 millionar kroner. I tillegg kjem sparetiltak for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, forskings- og innovasjonsavdelinga og Nasjonale og regionale funksjonar (NOR).

– Overraskande

Kuttet kjem etter fleire år med nedbemanning i psykiatrien, og på same tid merkar klinikken ein stor pågang av pasientar.

– Dette er eit utruleg overraskande forslag, seier ordføraren.

Dette vil bety at mange i Oslo vil få eit dårlegare tilbod, nokon vil ikkje få hjelp i det heile tatt og ventetida vil auke, ifølge Borgen.

Ordførar i Oslo Marianne Borgen (SV) syns forslaget til kutt er sjokkerande. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ho syns at forslaget til kutt er både sjokkerande og heilt uforståeleg. Spesielt i ei tid der det er eit aukande behov for tilbod innanfor psykiatri og rus.

– Eg har den siste tida vore i møte med fleire organisasjonar her i Oslo som er heilt unisone på at det er behov for eit styrka tilbod innanfor spesialisthelsetenesta.

Klinikk for psykisk helse og avhengigheit Ekspandér faktaboks Klinikk for psykisk helse og avhengigheit på Oslo Universitetssjukehus, har ansvar for behandling, forsking og undervisning innan psykisk helse og rus- og avhengigheit. Dei har fleire underliggande einingar: Akuttpsykiatrisk avdeling

Avdeling rus- og avhengigheitsbehandling (ARA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Forskings- og innovasjonsavdelinga i PHA

Nydalen DPS

Psykisk helse - nasjonale og regionale funksjonar (NOR)

Psykisk helsevern - døgnbehandling

Søndre Oslo DPS Kjelde: Oslo universitetssykehus

– Håpar at dette ikkje blir utfallet

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) meiner også at tilbodet innanfor psykisk helse i Oslo må styrkast. Han åtvara mot å gjennomføre kuttet som vil gå utover innbyggjarane i hovudstaden.

– Eg vil åtvare staten ganske kraftig mot å gjere dette. Om det er nokon som treng styrking av psykiatrien etter pandemien, så er det Oslo. Særleg barn og unge. Eg håpar at dette ikkje blir resultatet når budsjettet blir klart til slutt.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) håpar ikkje OUS kuttar i psykiatrien. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Steen har på same tid senka skuldra då dette er ein prosess og budsjettet til OUS for 2023 er ikkje bestemt enno. Men han håpar at kuttet ikkje blir ein realitet.

– Eg håpar at dette ikkje blir utfallet.

– Vi treng å styrke resursane innanfor psykiatri i Oslo, ikkje redusere dei.

– Midt i ein prosess

Etter det NRK kan erfare har det vore hektisk møteverksemd på OUS etter at vi kunne fortelje om kuttforslaga.

NRK sine saker har også blitt delt på OUS sitt interne nett.

Oslo universitetssjukehus har ein rekke tenester innanfor behandling av psykisk helse, rus og avhengigheit på Gaustad sjukehus. Foto: André Børke / André Børke

– Vi er no midt i ein budsjettprosess. Kva for tiltak som vil bli gjennomført er ikkje avgjort enno, seier viseadministrerande direktør Morten Reymert.

Han seier at budsjettramma for 2023 har eit innsparingskrav på 3 prosent. Han presiserer at budsjettet ikkje er fastsett.

Utover det har ikkje leiinga ved Oslo universitetssjukehus nokon ytterlegare kommentar.