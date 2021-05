Den betente bompengestriden i Oslo går mot en løsning etter krangel siden 2019. Men ordkrigen fortsetter.

Tirsdag fortalte NRK at Oslo og Viken er enige om å skru ned takstene i Oslos bomstasjoner.

Billigere bommer er en forutsetning for å hente ut 5,6 milliarder kroner fra staten.

Den ene halvparten skal brukes til kollektivtrafikk i Stor-Oslo. Den andre til å finansiere lavere takster.

Glad byrådet har snudd

– Det ser ut til at vi har en enighet når det gjelder bompengene. Jeg er glad for at byrådet har snudd i den saken, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

FORNØYDE: Knut Arild Hareide er fornøyd med at lokale parter ser ut til å være enige. Det er også regjeringspartienes Oslo-politikere Espen Andreas Hasle (KrF), Nicolai Øyen Langfeldt (H) og Hallstein Bjercke (V). Men de kritiserer byrådet for å ha skuslet bort 600 millioner kroner. Foto: Olav Juven / NRK

Koblingen mellom billigere bommer og penger til kollektivtrafikk ble gjort av regjeringen i valgkampen i 2019.

Frp var en del av regjeringen, som var hardt presset av bompengeopprøret.

Byrådet i Oslo nektet lenge å akseptere koblingen. De har ment at billigere bommer betyr mer biler.

Hareide godtar enigheten

I februar avviste Knut Arild Hareide et kreativt forsøk på å få ut pengene uten å redusere bompengene.

Nå sier Hareide at han er klar til å betale ut 600 millioner kroner hvert år i ni år.

Men det skulle vært ti.

Mister 600 mill.

– Hvis vi hadde fått en enighet tidligere, ville de også fått 600 millioner for 2020.

– Men det var det Oslo kommune som takket nei til. Vårt ønske har vært å få til en avtale med Oslo hele veien, sier samferdselsministeren.

GANSKE FREKT: Lan Marie Berg godtar lavere bompenger på elbiler og nye lastebiler, men mener det er frekt å gi henne skylda for at det tok så lang tid å bli enige. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Jeg synes det er ganske frekt av Hareide å legge skylda på Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Det var regjeringen som trakk seg fra bompengeforhandlingene i fjor på grunn av sitt ultimatum om å bygge ut E18-motorveien inn til Oslo, sier Berg.

Derfor sa MDG ja

MDG og Lan Marie Berg har i mange sammenhenger tatt til orde for mer bompenger.

Hun har denne forklaringen på hvorfor de nå har godtatt billigere bommer:

– Det er fordi denne avtalen ikke krever det Frp krevde, nemlig et kutt for alle bilister. Takstene for forurensende privatbiler kuttes ikke i det hele tatt, sier MDG-byråden.

I stedet blir takstene noe lavere for elbiler og for nye lastebiler med moderne renseteknologi (Euro 6).

Ikke en ideell løsning

Byrådet har jobbet for en løsning der alle pengene kom kollektivtrafikken til gode. Lan Marie Berg mener fortsatt at det ville vært det beste.

– Behovene i Oslo er veldig store, sier hun.

Knut Arild Hareide forsvarer å bruke milliarder på billigere bommer, som Frp fikk kjempet igjennom i 2019.

– Jeg har et avslappet forhold til bompenger. Men vi må ha en forståelse i folket for det bompengenivået vi har. Vi så i 2019 at det kom et betydelig opprør.

– Det at det er en reduksjon for nullutslipp synes jeg er positivt, sier han.

Det skal forhandles om den endelige avtalen, og flere detaljer gjenstår.

– Det er en helhetsavtale. Men det vanskeligste spørsmålet har vært bompengetakstene nettopp fordi byrådet ikke har vært villig til å forhandle. Nå håper jeg vi får en enighet om resten, sier KrF-statsråden.