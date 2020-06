Oslo må betale opp mot 100 millioner til private barnehager

– Det er veldig fint at de private barnehagene nå får de pengene som de har krav på. Samtidig er jo dette en stor skandale, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

SKANDALE: Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe mener det kan være snakk om 30 til 40 millioner kroner i året. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Fylkesmannen i Oslo og Viken har slått fast at Oslo kommune har gjort feil når de skulle utbetale støtte til private barnehager, skriver barnehage.no.

Det har de gjort helt siden 2018, konkluderer de. Lindboe forteller at kommunens feilberegninger kan føre til at kommunen må ut med nærmere 100 millioner kroner.

– Det er klart at i Oslo så er det mange private barnehager som drifter helt marginalt. En god del drifter med underskudd, så dette er jo penger som barna i de foregående årene skulle hatt, sier Lindboe.

Tilskuddet til private barnehager skal beregnes ut ifra utgiftene i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Ordningen skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.

I Oslo er det over 300 private barnehager.

– Kommunen burde visst bedre

Lindboe sier at det er et krevende regelverk med tilskudd. Men at Oslo kommune som Norges største barnehageeier burde visst bedre.

– Jeg håper kommunen merker seg at det er mulig å gjøre feil. De har vært veldig på krigsstien mot private barnehager som tidvis har feiltolket regelverket og bokført noen få tusen kroner på feil sted. Dette har de slått opp nærmest som skandaler, sier Lindboe som utdyper videre at dette er småpenger i forhold til den store summene vi snakker om i forhold til Oslo kommune.

Må vurdere konsekvensene av vedtaket

Byråd for oppvekst i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) forteller at de har beregnet tilskuddet slik de mener er korrekt. Hun mener klagen omhandler temaer som ikke er tydelig regulert.

– Også statlige myndigheter har vært i tvil, og Fylkesmannen har ventet i nærmere to år på en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet før de behandlet saken, sier Thorkildsen.

Byråden for oppvekst i Oslo er enige med Private Barnehagers Landsforbund om at offentlige tilskudd skal komme barna til gode.

Men hun mener det er et paradoks at de økonomiske tilsynene de har gjennomført de siste årene, viser at det er nødvendig å føre aktiv kontroll med at private barnehager etterlever reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

– Det er et stort problem at den private barnehagesektoren er stadig mer dominert av store kommersielle kjeder, og at enkelte av dem har tatt ut store overskudd. Barnehager skal være velferd, ikke butikk.

Hun understreker at Oslo kommune i flere år har bygget opp solid kompetanse på eget tilsyn. Nå trenger de tid til å vurdere konsekvensene av vedtaket, sier hun,

– Vi må komme nærmere tilbake til hvordan det skal følges opp. Jeg registrerer at PBL allerede har gjort opp fasit for hvilke summer de mener kommunen skal betale.