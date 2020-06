Oslo kritiserer korona-informasjonen ved flyplassene

Helsedirektoratet har utarbeidet sjekklister for å sikre smittevern i luftfarten.

Den skal gi konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sørge for smittevernfaglig drift.

Her sier helsemyndighetene følgende om tiltak i sikkerhetskontroller:

Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom rekkene

Montering av pleksiglass for å beskytte ansatte

Sett opp hånddesinfeksjon til kunder før kontrollen

Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Her fastslås det også at det er arbeidsgivers plikt til å sikre at ansatte har tilgang til relevant smittevernutstyr, har fått opplæring i bruk og at utstyret er lett tilgjengelig.

Ansatte ved flyplasser rådes også til:

Å holde god avstand til passasjerer ved på‐ og avstigning

Redusere unødvendig kontakt med passasjerer

Organisere de ansatte slik at de håndterer ulike deler av kabinen

Holde avstand til andre ansatte der det er mulig

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, og er basert på faglige vurderinger levert av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Luftfartstilsynet. Du kan lese hele her.