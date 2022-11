Oslo kommune vil hindre at London-treet blir skadet på veien

Juletregaven er en 75 år gammel tradisjon som har skapt mye engasjement de siste årene.

Flere ganger har treet fått kritikk for å være for stygt. Noe av kritikken har gått ut på at treet har vært for tynt.

REAKSJONER: Det var flere som reagerte negativt på fjorårets juletre. Foto: SKJERMBILDE FRA TWITTER

Lord Mayor av Westminster, Hamza Taouzzale var til stede for å bidra under trefellingen.

Han forteller at han er svært fornøyd med årets juletre.

– Jeg ser et fantastisk tre og tror at dette treet er helt riktig. Den symboliserer julen for hele landet, sier han.

Han er ikke bekymret for hva engelskmennene vil tenke om årets juletre.

– Det har vært noe kritikk de siste årene, men jeg tror virkelig at dette er helt riktig tre. Jeg tror det har vært folk som ikke har forstått hva treet faktisk betyr, sier han.

Blant de som viste misnøye i fjor var Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

– Det skal jo være et tre som viser takknemlighet for hjelpen vi fikk fra britene under krigen. Da må det ikke se ut som en skadeskutt gammel gran, sa hun.

Vil forhindre skader

I år har Oslo kommune tenkt spesielt på hvordan man kan forhindre at treet blir skadet på vei til London, ifølge ordfører Marianne Borgen. Hun var med på årets trefelling.

– Vi har kuttet ned tiden fra treet kuttes ned her i Oslo til det skal stå oppreist på Trafalgar Square, forklarer Borgen.

KUTTE NED: Kommunen har kuttet ned reisetiden for å forhindre skader. Foto: Trygve Heide og Knut Are Tornås Foto: Trygve Heide og Knut Are Tornås / NRK

Ordfører Borgen sier det alltid blir litt diskusjoner om juletreet.

– Vi som går i vanlige skoger vet at vanlige trær kan bli litt tynne. Jeg håper at det blir mottatt med stor glede, sier ordfører Marianne Borgen.

Ekstra viktig nå

TRADISJON: Ordfører Marianne Borgen deltok på en tradisjon hun mener er viktig. Foto: Trygve Heide og Knut Are Tornås Foto: Trygve Heide og Knut Are Tornås / NRK

Ordføreren vil være til stede under tenningen av juletreet på Trafalgar Square i London 1. desember.

Tradisjonen med norsk julegran til London ble etablert i 1947, som takk til det britiske folk for hjelpen under andre verdenskrig.

Ifølge Borgen har treet fått en enda bredere symbolisering de siste årene.

– Det handler om vennskap, solidaritet og at vi skal gjøre hva vi kan for å ta vare på hverandre. Det er kanskje ekstra viktig i den tiden vi er nå.