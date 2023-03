Russefeiringa splitter skolen: – Hørt om folk som vil bytte skole fordi de ikke er på riktig buss

– De føler på at de ikke får sitte i kantina, for eksempel, og at det ikke er plass til dem ved bordet, forklarer Victoria Aabol-Sundsbø.

Hun er nestleder i elevrådet og russ til våren på Ullern videregående skole i Oslo.

Det hun forteller om, er meldinger elevrådet har fått fra elever som ikke er på russebuss.

– Vi har også hørt om folk som har lyst til å bytte skole fordi de ikke er på den og den bussen, sier hun.

Victoria Aabol-Sundsbø i elevrådet er opptatt av at alle skal få en fin russetid. Foto: Usman Ali / NRK

– Ødelegger skolemiljøet

I fjor slo rektor Torill Røeggen alarm i VG om russebuss-hierarkiet ved skolen.

Hun mener det går utover det sosiale miljøet.

Ifølge rektor går én ting igjen hos russen skolepsykologen har snakket med:

– Et stort flertall av dem sier at de hadde hatt det mye bedre på videregående hvis det ikke var for russetida, sier Røeggen.

– Og det er for meg et stort «wow», at elevene selv sier det.

Det er særlig russebussene som er problemet, mener Røeggen.

– Roten til mye av dette er knivingen om å være på buss. Og det er mye penger inne i bildet, som skaper uro.

Vil regulere russetida

Det er akkurat en sånn kultur Oslos skolesjef vil til livs.

Regjeringa jobber nå med en erklæring om hvordan russetiden bør være.

Og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen vil ha staten på banen.

Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen forteller at Oslo har begynt arbeidet med å se på framtidas russefeiring. Foto: Siw Pessar

Blant annet med føringer for når feiringa skal skje.

Og retningslinjer om hvordan russetiden skal feires, så den er inkluderende for alle.

I Oslo er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på akkurat det.

Med elever, lærere, rektorer og foreldre fra hele byen.

Russefest på Rådhusplassen?

Men skal de buss-kulturen til livs, må ungdommene ha alternativer, mener Gerhardsen.

– De ønsker seg steder å være sammen for å feire og feste. Så derfor får vi se på hvordan vi kan skape det.

Ullern-russen har et forslag:

At kommunen setter av penger til å lage en felles russefeiring.

– Man kunne hatt feiringer på Rådhusplassen noen ganger i løpet av russetida, for eksempel. Da får man opplevelsen av at det er en ordentlig fest, sier Hermine Dyrhaug Moe.

Hun er økonomisjef på en av Ullern-bussene og sitter i russestyret ved skolen.

Hermine Dyrhaug Moe (i midten) syns det er en god idé med felles russefester for alle i Oslo. Foto: Usman Ali / NRK

De jobber med å gjøre russetida mer inkluderende, og få med alle. Uavhengig av hvem som er på buss.

Det kan være ting som en dag med fellespynting av russeklær.

Og nå kan Ullern-elevene være med på for eksempel strikkeklubb, syklubb eller tegneklubb i storefri.

– Jeg er egentlig veldig stolt av skolen som har tatt tak i dette problemet, sier elevrådsnestleder Victoria Aabol-Sundsbø.

Verken Victoria Aabol-Sundsbø (til venstre) eller Caroline Revlem (t.h) er med på russebusser, men de har et konsept og en russegjeng. Foto: Usman Ali / NRK

Tidlig ute med russebuss

Og det er ikke bare årets russ de vil nå ut til.

Mange Ullern-elever tenker på russetida fra de begynner på skolen.

Og flere kjøper russebuss høsten de starter.

Da blir vennegjengen «satt» veldig tidlig.

– Du vet ikke helt hvem du selv er, hvem de ekte vennene dine er, eller hvem du helst vil henge med resten av videregående i oktober i førsteklasse, sier russepresident Revlem.

Russepresident Caroline Revlem mener foreldre bør ta en runde med seg selv før de for eksempel hjelper barna med å kjøpe russebuss. Foto: Usman Ali / NRK

Det skjer langt fra bare på Ullern, ifølge utdanningsdirektør Gerhardsen.

– På noen skoler etableres det allerede på ungdomsskolen gjenger og konsepter, og de som skal være sammen i russetida.

Også utenfor Oslo.

Ber foreldre si nei

Foreldrene må på banen, mener Ullern-rektor Torill Røeggen.

16-åringer kan ikke inngå kontrakt om å kjøpe russebuss selv.

Da må foreldrene skrive under.

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg mener at foreldrene må lære seg å si nei, sier rektor Torill Røeggen.

Men å si nei kan være vanskelig, hvis det å være på buss blir sett på som en måte å sikre barna på sosialt.

– Jeg tror ikke det er så lett for noen. Så jeg tror det må skje på et høyere nivå. Det må være bystyret som gjør noe med det, mener elevrådsnestleder Victoria.

Klar, ferdig, fest

Men Ullern-russen er også litt lei av fordømmelsen av russebuss.

– Jeg føler det blir veldig dømt på forhånd, sier bussjef Madeleine Glov Møller.

– Hvis man er på buss så er man ekskluderende eller så er man kjip og slem. Og det er ikke tilfelle for de aller fleste. Men selvfølgelig er det en viktig diskusjon som må opp.

Snart er Ullern-russen ferdige med diskusjonen - og klare for fest.

– Det blir gøy. Jeg gleder meg veldig, sier Møller.