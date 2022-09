Oslo kommune hevder de kan miste rundt 1 milliard kroner på grunn av den nye skatten som regjeringen varslet onsdag.

– Jeg er veldig spent på statsbudsjettet. Hvis det kommer ytterligere kutt der så tenker jeg at ordet krise begynner å ligge nært, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Det er bare åtte dager siden byrådet i Oslo la fram forslag til budsjett for neste år. Da var finansbyråden klar på at dette ikke var noe krisebudsjett.

– Det kan vi takke kraftinntektene for, sa finansbyråden da.

Nå har pipa med andre ord fått en annen tone.

Frykter kutt

Mindre inntekter betyr også mindre penger å rutte med.

Til syvende og sist vil det antakeligvis det gå ut over befolkninga i hovedstaden:

– Siden kommunen først og fremst leverer velferd til innbyggerne, barnehager eller folk som jobber i hjemmetjenesten, så er jeg redd det betyr at vi må kutte i velferdstilbudet til Oslos innbyggere, sier Wilhelmsen.

Snur alle steiner

For Oslo kommune er det fortsatt for tidlig å si hvor de må kutte, hvis skatteendringene blir vedtatt i Stortinget.

Finansbyråden sier kommunen nå snur alle steiner for å finne ut hvordan de skal dekke inn det forventede tapet.

– Det er ikke lov å ha et kommunebudsjett som går i minus, sier Wilhelmsen.

8 milliarder i ekstraskatt

Da Oslo kommune la frem budsjettet for 2023 så det noenlunde lyst ut. De eier nemlig Hafslund, og er landets nest største krafteier etter staten.

De forventet at skyhøye strømpriser ville gi rekordutbytte til kommunen. Faktisk hele 2,5 milliarder kroner.

Men allerede da budsjettet ble lagt fram, sa Wilhelmsen at kraftoverskuddet antakelig ville bli spist opp av lønns- og prisvekst i samfunnet.

Hafslund sier til NRK at de vil måtte betale 8 milliarder i ekstraskatt, om regjeringens kraftskatt går gjennom.

I fjor betalte de totalt 5,2 milliarder i skatt, neste år ligger skatteregninga altså an til å bli mer enn dobelt så høy.

Regjeringa: – Trenger nye inntekter

Forslagene til skatteendringene ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) onsdag.

Statsministeren sa at fellesskapet trenger større inntekter i årene framover, og at det ikke er aktuelt for regjeringa å dekke kostnadene med store kutt.

– I mange tilfeller har mange fått mer og de må bidra mer til spleiselaget. Fellesskapet får større oppgaver og trenger nye inntekter. Jeg vil understreke at vi er i en enormt krevende tid, sa Støre onsdag.

Levd over evne

Bystyrerepresentant og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) mener Arbeiderpartiet har levd over evne, og at dette nå rammer innbyggerne i Oslo.

– Oslo blir nå rammet både av at regjeringen rammer storbyene hardt gjennom en endring i kraftskatten, og et Ap-ledet byråd som ikke har satt av en buffer til uforutsette hendelser, sier Solberg.

Han frykter nå at dette vil medføre store kutt i barnehage-, skole- og helsetjenester for innbyggerne.