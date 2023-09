– Jeg har i dag invitert Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til sonderinger med sikte på å danne et borgerlig byråd i Oslo, sier Eirik Lae Solberg til NRK.

De fire partiene får 31 av 59 plasser i det nye bystyret.

– På bakgrunn av de sonderingene ser jeg for meg at forhandlinger om det politiske grunnlaget for det nye byrådet gjennomføres fra neste uke, sier han.

Vil ha flertallsbyråd

Han sier at det er for tidlig å si hvilke partier som skal sitte i byrådet.

– Høyres mål er et bredest mulig borgerlig byråd.

– Betyr det at primærønsket er et flertallsbyråd?

– Høyre ønsker et flertallsbyråd. Så har jeg registrert at det er ulike synspunkter på det. Det er derfor det er viktig å ha sonderinger, og derfor inviterer vi til det med alle fire på torsdag, sier Eirik Lae Solberg.

Frp takker ja

Frps Magnus Birkelund har allerede takket ja til samtaler.

TAKKER JA: Fremskrittspartiets nye frontfigur i Oslo, Magnus Birkelund. Foto: William Jobling / NRK

– Vi takker ja til invitasjonen. For Fremskrittspartiet vil det være viktig å få gjennomslag for kutt i eiendomsskatten, rehabilitering av veiene og styrking av eldreomsorgen.

Birkelund sier at de politiske gjennomslagene avgjør om Frp vil inn i byråd eller ikke.

– Nå ser vi fram til konstruktive samtaler med de andre borgerlige partiene, sier han.

Venstre går for blågrønt

Venstre vil diskutere veien videre på et møte i den nye bystyregruppa mandag kveld.

Gruppeleder Hallstein Bjercke fastholder at beste for Oslo er et blågrønt byråd og at Venstre skal fortsette å jobbe med det.

– Velgerne har vært tydelige på at de ønsker et skifte i Oslo. Derfor er vi åpne for å snakke med andre partier for å sikre at denne byen får et nytt byråd som kan ta byen i en grønnere og mer liberal retning.

DRØFTER I KVELD: Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Foto: Mette Ballovara

– Det er mitt utgangspunkt før diskusjonen vi skal ha på kveldens gruppemøte, skriver Bjercke i en SMS til NRK.

NRK har spurt Bjercke om et blågrønt byråd må inneholde MDG eller om et Høyre-Venstre-byråd kan kalles blågrønt.

Det spørsmålet har han ennå ikke svart på.

Venstre har så langt holdt fast ved at de også ønsker MDG inn i byrådet sammen med Høyre og Venstre.

MDG åpnet for dette torsdag kveld, men Høyre lukker døra for MDG.

KrF svarer i morgen

KrFs ene bystyremedlem Øyvind Håbrekke opplyser at hans parti har det første gruppemøtet etter valget i kveld og styremøte i Oslo KrF i morgen. Han vil gi Høyre svar etter det.